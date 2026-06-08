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Avtorji:
R. K., STA

Ponedeljek,
8. 6. 2026,
8.00

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
potres Hrvaška

Ponedeljek, 8. 6. 2026, 8.00

49 minut

Zmeren potresni sunek v bližini Novigrada na Hrvaškem

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
potres | Foto STA

Foto: STA

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3.05 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 kilometrov južno od Izole, v bližini Novigrada na Hrvaškem.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij ter posamezni prebivalci naselij jugozahodne in osrednje Slovenije, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

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