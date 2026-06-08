Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 3.05 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 kilometrov južno od Izole, v bližini Novigrada na Hrvaškem.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij ter posamezni prebivalci naselij jugozahodne in osrednje Slovenije, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.