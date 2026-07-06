Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Ponedeljek,
6. 7. 2026,
17.48

Osveženo pred

1 ura, 20 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
Willner Rivas potres

Ponedeljek, 6. 7. 2026, 17.48

1 ura, 20 minut

Našli so jih po 11 dneh iskanja

Odbojkarja Willner Rivas in Mariangel Perez ter njun sin med žrtvami potresa

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Willner Rivas | Odbojkar Willner Rivas je med žrtvami potresa v Venezueli. | Foto Reuters

Odbojkar Willner Rivas je med žrtvami potresa v Venezueli.

Foto: Reuters

Iz Venezuele prihaja žalostna novica. Po več kot desetih dneh od uničujočih potresov so v nedeljo potrdili, da so v potresu umrli tudi nekdanji kapetan odbojkarske reprezentance Willner Rivas, njegova žena, prav tako odbojkarica Mariangel Perez, in njun sin.

Po 11 dneh iskanja, ki je združilo odbojkarsko skupnost po vsem svetu, je ta prejela žalostne novice. Nekdanjega kapetana venezuelske moške reprezentance Willnerja Rivasa, njegovo ženo, nekdanjo venezuelsko reprezentantko Mariangel Perez, ter njunega sina Thea so našli mrtve, so zapisali na uradni spletni strani Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB).

"FIVB izreka iskreno sožalje družinama Rivas in Perez, njunim prijateljem, nekdanjim soigralcem in sodelavcem, venezuelski odbojkarski zvezi ter odbojkarski in športni skupnosti v Venezueli in po svetu. V mislih FIVB ostajajo tudi vsi, ki so jih prizadeli potresi v Venezueli," so zapisali pri zvezi.

31-letni Rivas je v zadnji sezoni igral v Franciji, za Centurions Narbonne, 35-letna Perez pa je kariero že končala.

V potresu, ki je državo prizadel 24. junija, je umrlo več kot 3.300 ljudi, več deset tisoč pa jih je še vedno pogrešanih.

Venezuela, potres
Novice Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 3300
Venezuela, potres
Novice V Venezueli osem dni po potresih izpod ruševin potegnili preživelega
Venezuela potres
Novice Šest dni po potresih rešili triletnega otroka
potres venezuela
Novice V potresih v Venezueli po ocenah poškodovanih 58.000 stavb #foto #video

Willner Rivas potres
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakup prinaša darilo

Nakup prinaša darilo

Ob nakupu izbranega televizorja po odlični ceni do 31. 8. prejmete darilo – aplikacijo NEO TV Lite za pametne televizorje brezplačno do 31. 12. 2026.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.