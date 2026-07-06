Iz Venezuele prihaja žalostna novica. Po več kot desetih dneh od uničujočih potresov so v nedeljo potrdili, da so v potresu umrli tudi nekdanji kapetan odbojkarske reprezentance Willner Rivas, njegova žena, prav tako odbojkarica Mariangel Perez , in njun sin.

Po 11 dneh iskanja, ki je združilo odbojkarsko skupnost po vsem svetu, je ta prejela žalostne novice. Nekdanjega kapetana venezuelske moške reprezentance Willnerja Rivasa, njegovo ženo, nekdanjo venezuelsko reprezentantko Mariangel Perez, ter njunega sina Thea so našli mrtve, so zapisali na uradni spletni strani Mednarodne odbojkarske zveze (FIVB).

"FIVB izreka iskreno sožalje družinama Rivas in Perez, njunim prijateljem, nekdanjim soigralcem in sodelavcem, venezuelski odbojkarski zvezi ter odbojkarski in športni skupnosti v Venezueli in po svetu. V mislih FIVB ostajajo tudi vsi, ki so jih prizadeli potresi v Venezueli," so zapisali pri zvezi.

31-letni Rivas je v zadnji sezoni igral v Franciji, za Centurions Narbonne, 35-letna Perez pa je kariero že končala.

V potresu, ki je državo prizadel 24. junija, je umrlo več kot 3.300 ljudi, več deset tisoč pa jih je še vedno pogrešanih.