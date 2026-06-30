V potresih v Venezueli po ocenah poškodovanih 58.000 stavb #foto #video

V katastrofalnih potresih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta v sredo prizadela Venezuelo, je bilo verjetno poškodovanih ali uničenih več kot 58.000 poslopij, kažejo prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija Nasa. Po zadnjih podatkih je potres zahteval več kot 1700 življenj, več kot 5000 ljudi je bilo ranjenih.

"Približno 58.870 poslopij je bilo verjetno poškodovanih ali uničenih na prizadetem območju," kažejo satelitski podatki z dne 25. junija, torej dan po potresih, sta sporočila raziskovalca Corey Scher in Jamon Van Den Hoek z Univerze v Oregonu. Nasa je oceno utemeljila na podatkih satelita Sentinel-1 Evropske vesoljske agencije, ki snema radarske posnetke z visoko ločljivostjo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Raziskovalca sta izpostavila, da je to "predhodna, hitra ocena". "Kaže na nenadno spremembo površine, ki je skladna s poškodbami," sta poudarila in dodala, da je treba to številko razumeti zgolj kot kazalec in da ni bila preverjena na terenu.

Predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez je pred tem v ponedeljek dejal, da je bilo v potresih poškodovanih 855 poslopij, od katerih je bilo povsem uničenih 189. Povedal je tudi, da je potresoma do ponedeljka sledilo več kot 600 popotresnih sunkov, med katerimi je imel eden magnitudo 4,2.

Več tisoč ljudi še vedno pogrešajo, medtem ko reševalci, tudi iz tujine, nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami.

Med pogrešanimi naj bi bilo po poročanju ameriške tiskovne agencije AP tudi več kot sto Venezuelcev, ki so jih ZDA na dan potresa deportirale v Venezuelo. Namestili so jih namreč v hotel v mestu Guaira, prestolnici istoimenske zvezne države, ki je bila v potresih najbolj prizadeta. Po navedbah prič je od skupno 146 deportiranih Venezuelcev iz hotela uspelo pobegniti okoli dvajsetim, ostali pa naj bi bili pokopani pod ruševinami.

Ameriški marinci so medtem po poročanju AFP v ponedeljek popravili in s tem omogočili vnovično odprtje pristanišča v mestu Guaira, kar bo omogočilo dostavo humanitarne pomoči.