Še vedno uporabljate starejši Office? Poletna akcija omogoča ugodnejšo nadgradnjo

Poletje je pogosto čas za oddih, hkrati pa tudi priložnost, da opravimo stvari, za katere med letom zmanjka časa. Med njimi je lahko tudi nadgradnja računalnika. Če opažate, da vaš računalnik deluje počasneje, ali pa želite zamenjati starejšo različico Microsoft Officea oziroma Windowsov, je zdaj lahko pravi trenutek.

Foto: Keysoff.com V poletni akciji Keysoff so trenutno trajne licence za Microsoft Office 2024 Professional na voljo za 16,99 evra, Windows 11 Professional pa za 13,55 evra. Ker gre za enkraten nakup, po aktivaciji ni mesečnih ali letnih naročnin.

Microsoft Office 2024: sodobnejše delo brez naročnine

Microsoft Office 2024 Professional je najnovejša različica Microsoftovega paketa za produktivnost in vključuje vse programe, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo pri delu in doma – Word, Excel, PowerPoint in Outlook.

V primerjavi s starejšimi različicami prinaša prenovljen videz, hitrejše delovanje in številne manjše izboljšave, ki olajšajo vsakodnevno delo z dokumenti, preglednicami in predstavitvami. Prednost trajne licence je tudi v tem, da programsko opremo kupite le enkrat in jo uporabljate brez dodatnih naročniških stroškov.

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Windows 11 Professional: hitrejši, sodobnejši in varnejši

Windows 11 Professional prinaša sodobnejši videz in izboljšano uporabniško izkušnjo. Prenovljen uporabniški vmesnik omogoča preprostejšo uporabo, funkcije, kot so Snap Layouts in navidezna namizja, pa olajšajo organizacijo dela.

Vgrajene varnostne rešitve, med njimi šifriranje BitLocker, pomagajo zaščititi osebne podatke, sistem pa je optimiziran za sodobne aplikacije, zato računalnik po nadgradnji deluje hitreje in bolj odzivno.

Posebej zanimiva je tudi cena. Trajni licenci za Microsoft Office 2024 in Windows 11 Professional skupaj staneta približno 30 evrov, kar je precej manj od običajnih cen primerljive programske opreme.

Po nakupu uporabnik licenčni ključ prejme po elektronski pošti, aktivacija pa je hitra in preprosta, zato lahko programsko opremo začne uporabljati praktično takoj.

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