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Petek,
10. 7. 2026,
6.00

Osveženo pred

18 ur, 51 minut

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.

Natisni članek

Natisni članek
noad advertorial Keysoff.com Windows 11 Windows 11 licenca Windows Ms Office Office 365 programska oprema Računalniška oprema Računalniške novice

Petek, 10. 7. 2026, 6.00

18 ur, 51 minut

Še vedno uporabljate starejši Office? Poletna akcija omogoča ugodnejšo nadgradnjo

Vsebino omogoča Century Genius Ltd.
počitnice računalnik | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Poletje je pogosto čas za oddih, hkrati pa tudi priložnost, da opravimo stvari, za katere med letom zmanjka časa. Med njimi je lahko tudi nadgradnja računalnika. Če opažate, da vaš računalnik deluje počasneje, ali pa želite zamenjati starejšo različico Microsoft Officea oziroma Windowsov, je zdaj lahko pravi trenutek.

Keysoff, julijska razprodaja 26 1 | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com V poletni akciji Keysoff so trenutno trajne licence za Microsoft Office 2024 Professional na voljo za 16,99 evra, Windows 11 Professional pa za 13,55 evra. Ker gre za enkraten nakup, po aktivaciji ni mesečnih ali letnih naročnin. 

Microsoft Office 2024: sodobnejše delo brez naročnine 

Microsoft Office 2024 Professional je najnovejša različica Microsoftovega paketa za produktivnost in vključuje vse programe, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo pri delu in doma – Word, Excel, PowerPoint in Outlook. 

V primerjavi s starejšimi različicami prinaša prenovljen videz, hitrejše delovanje in številne manjše izboljšave, ki olajšajo vsakodnevno delo z dokumenti, preglednicami in predstavitvami. Prednost trajne licence je tudi v tem, da programsko opremo kupite le enkrat in jo uporabljate brez dodatnih naročniških stroškov. 

Microsoft Office licence 

računalnik pisarna | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Windows 11 Professional: hitrejši, sodobnejši in varnejši 

Windows 11 Professional prinaša sodobnejši videz in izboljšano uporabniško izkušnjo. Prenovljen uporabniški vmesnik omogoča preprostejšo uporabo, funkcije, kot so Snap Layouts in navidezna namizja, pa olajšajo organizacijo dela. 

Vgrajene varnostne rešitve, med njimi šifriranje BitLocker, pomagajo zaščititi osebne podatke, sistem pa je optimiziran za sodobne aplikacije, zato računalnik po nadgradnji deluje hitreje in bolj odzivno. 

Posebej zanimiva je tudi cena. Trajni licenci za Microsoft Office 2024 in Windows 11 Professional skupaj staneta približno 30 evrov, kar je precej manj od običajnih cen primerljive programske opreme. 

Po nakupu uporabnik licenčni ključ prejme po elektronski pošti, aktivacija pa je hitra in preprosta, zato lahko programsko opremo začne uporabljati praktično takoj. 

Windows licence 

računalnik | Foto: Getty Images Foto: Getty Images

Do 62 odstotkov popusta na pakete Office in Windows (koda: BP62) 

Večji paketi po še ugodnejših cenah 

it, programer, računalnik | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

Dodatna računalniška orodja (brez kode za popust) 

Keysoff zagotavlja, da so vse licence originalne in omogočajo varno uporabo brez naročnin. Uporabnikom so na voljo redne posodobitve programske opreme, tehnična podpora 24 ur na dan vse dni v tednu in dolgoročna poprodajna pomoč. 

Tehnična podpora 24/7 

Kontakt: service@keysoff.com 

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