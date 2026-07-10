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Še vedno uporabljate starejši Office? Poletna akcija omogoča ugodnejšo nadgradnjo
Poletje je pogosto čas za oddih, hkrati pa tudi priložnost, da opravimo stvari, za katere med letom zmanjka časa. Med njimi je lahko tudi nadgradnja računalnika. Če opažate, da vaš računalnik deluje počasneje, ali pa želite zamenjati starejšo različico Microsoft Officea oziroma Windowsov, je zdaj lahko pravi trenutek.
V poletni akciji Keysoff so trenutno trajne licence za Microsoft Office 2024 Professional na voljo za 16,99 evra, Windows 11 Professional pa za 13,55 evra. Ker gre za enkraten nakup, po aktivaciji ni mesečnih ali letnih naročnin.
Microsoft Office 2024: sodobnejše delo brez naročnine
Microsoft Office 2024 Professional je najnovejša različica Microsoftovega paketa za produktivnost in vključuje vse programe, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo pri delu in doma – Word, Excel, PowerPoint in Outlook.
V primerjavi s starejšimi različicami prinaša prenovljen videz, hitrejše delovanje in številne manjše izboljšave, ki olajšajo vsakodnevno delo z dokumenti, preglednicami in predstavitvami. Prednost trajne licence je tudi v tem, da programsko opremo kupite le enkrat in jo uporabljate brez dodatnih naročniških stroškov.
Microsoft Office licence
- MS Office 2024 Professional Plus – 1 računalnik – 16,99 €
- MS Office 2024 Professional Plus – 3 računalniki – 39,99 € (13,33 €/računalnik)
- MS Office 2021 Professional Plus – 1 računalnik – 28,88 €
- MS Office 2021 Home and Business za Mac – 49,99 €
- MS Office 2021 Professional Plus – 2 ključa – 54,75 € (27,38 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional Plus – 3 ključi – 77,25 € (25,75 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional Plus – 5 računalnikov – 125,00 € (25 €/računalnik)
- MS Office 2019 Professional Plus – 1 računalnik – 25,25 €
- MS Office 2019 Home and Business za Mac – 39,29 €
Windows 11 Professional: hitrejši, sodobnejši in varnejši
Windows 11 Professional prinaša sodobnejši videz in izboljšano uporabniško izkušnjo. Prenovljen uporabniški vmesnik omogoča preprostejšo uporabo, funkcije, kot so Snap Layouts in navidezna namizja, pa olajšajo organizacijo dela.
Vgrajene varnostne rešitve, med njimi šifriranje BitLocker, pomagajo zaščititi osebne podatke, sistem pa je optimiziran za sodobne aplikacije, zato računalnik po nadgradnji deluje hitreje in bolj odzivno.
Posebej zanimiva je tudi cena. Trajni licenci za Microsoft Office 2024 in Windows 11 Professional skupaj staneta približno 30 evrov, kar je precej manj od običajnih cen primerljive programske opreme.
Po nakupu uporabnik licenčni ključ prejme po elektronski pošti, aktivacija pa je hitra in preprosta, zato lahko programsko opremo začne uporabljati praktično takoj.
Windows licence
- Windows 11 Professional – 1 računalnik – 13,55 €
- Windows 11 Professional – 2 ključa – 25,75 € (12,88 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 5 ključev – 54,95 € (10,99 €/ključ)
- Windows 11 Home – 1 računalnik – 13,25 €
- Windows 10 Professional – 1 računalnik – 8,45 €
- Windows 10 Professional – 2 ključa – 15,25 € (7,63 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 5 ključev – 34,25 € (6,85 €/ključ)
- Windows 10 Home – 1 računalnik – 8,25 €
- Windows Server 2025 Standard – 30,99 €
- Windows Server 2025 Datacenter – 31,99 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 1 računalnik – 12,25 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 1 računalnik – 12,80 €
Do 62 odstotkov popusta na pakete Office in Windows (koda: BP62)
- Windows 11 Pro + Office 2024 Pro – paket – 29,45 €
- Windows 11 Home + Office 2024 Pro – paket – 29,25 €
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – paket – 38,60 €
- Windows 11 Home + Office 2021 Pro Plus – paket – 38,19 €
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – paket – 34,82 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – paket – 32,37 €
Večji paketi po še ugodnejših cenah
- Windows 10 Professional – 50 ključev – 325 € (6,50 €/ključ)
- Windows 10 Professional – 100 ključev – 600 € (6 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 50 ključev – 400 € (8 €/ključ)
- Windows 11 Professional – 100 ključev – 750 € (7,50 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional – 50 ključev – 1.200 € (24 €/ključ)
- MS Office 2021 Professional – 100 ključev – 2.300 € (23 €/ključ)
Dodatna računalniška orodja (brez kode za popust)
- EaseUS PDF Editor Lifetime – 36,35 €
- EaseUS Video Downloader Lifetime – 27,27 €
- EaseUS Data Recovery Wizard Lifetime – 72,71 €
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29,99 €
- IObit Driver Booster 13 – 17,69 €
- Internet Download Manager (trajna licenca za 1 računalnik) – 21,99 €
Keysoff zagotavlja, da so vse licence originalne in omogočajo varno uporabo brez naročnin. Uporabnikom so na voljo redne posodobitve programske opreme, tehnična podpora 24 ur na dan vse dni v tednu in dolgoročna poprodajna pomoč.
Tehnična podpora 24/7
Kontakt: service@keysoff.com