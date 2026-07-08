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Avtorji:
L. B., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
13.21

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potres Venezuela smrt

Sreda, 8. 7. 2026, 13.21

1 ura, 12 minut

Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli še narašča

Avtorji:
L. B., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Venezuela potres | Število smrtnih žrtev v Venezueli še naprej narašča. | Foto Reuters

Število smrtnih žrtev v Venezueli še naprej narašča.

Foto: Reuters

Število smrtnih žrtev uničujočih potresov, ki so Venezuelo prizadeli pred dvema tednoma, še vedno narašča. Do danes so jih našteli 3685. Aktivne iskalne in reševalne operacije so sicer v glavnem zaključene. Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v prestolnici Caracas, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Število potrjenih smrtnih žrtev v Venezueli je do danes naraslo na 3685, kar je za 150 več kot v ponedeljek, je v objavi na omrežju X sporočil predsednik parlamenta v Caracasu Jorge Rodriguez.

V potresih je bilo poškodovanih še skoraj 17.000 ljudi.

Venezuelske oblasti si medtem prizadevajo za čimprejšnje odprtje letališča v Caracasu za komercialne lete. Po navedbah začasne predsednice Venezuele Delcy Rodriguez bodo mednarodno letališče čim prej odprli z uporabo nadomestne vzletno-pristajalne steze.

Nekatere osebe še vedno pogrešane

Venezuelo sta konec prejšnjega meseca prizadela zaporedna uničujoča potresa z magnitudama 7,2 in 7,5.

Številne mednarodne reševalne ekipe so državo medtem že zapustile. Sorodniki še vedno pogrešanih oseb so oblasti sicer pozvali, naj nadaljujejo reševalne akcije, dokler ne najdejo njihovih družinskih članov, da bi jih lahko pokopali.

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