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Avtorji:
A. P. K., STA

Petek,
10. 7. 2026,
20.23

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pravoslavna cerkev Srbska pravoslavna cerkev

Petek, 10. 7. 2026, 20.23

3 minute

Patriarhu Srbske pravoslavne cerkve v Sloveniji Periću pogojna zaporna kazen

Avtorji:
A. P. K., STA

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Porfirije Perić | Okrožno sodišče v Ljubljani je patriarhu Srbske pravoslavne cerkve Porfiriju Periću (na levi) in srbski pravoslavni cerkveni občini v Ljubljani izreklo pogojno zaporno in denarno kazen | Foto Profimedia

Okrožno sodišče v Ljubljani je patriarhu Srbske pravoslavne cerkve Porfiriju Periću (na levi) in srbski pravoslavni cerkveni občini v Ljubljani izreklo pogojno zaporno in denarno kazen

Foto: Profimedia

Okrožno sodišče v Ljubljani je patriarhu Srbske pravoslavne cerkve Porfiriju Periću in srbski pravoslavni cerkveni občini v Ljubljani izreklo pogojno zaporno in denarno kazen, danes poroča portal N1. Sinoda Srbske pravoslavne cerkve je v odzivu sodbo označila za škandalozno, meni namreč, da je bil sodni proces usmerjen proti ugledu Cerkve.

Sinoda Srbske pravoslavne cerkve je sporočila, da je Okrožno sodišče v Ljubljani patriarhu cerkve v Sloveniji Porfiriju Periću in srbski pravoslavni cerkveni občini v Ljubljani izreklo "pogojno kazen štirih mesecev zapora s preizkusno dobo enega leta" in "pogojno denarno kazen v višini deset tisoč evrov s preizkusno dobo enega leta", poroča N1, ki povzema N1 Srbija.

Sodbi izdani po skrajšanem postopku

Sinoda, ki predstavlja najvišjo izvršno in sodno oblast te cerkve, je v sporočilu za javnost ob tem navedla, da sta bili sodbi na predlog okrožnega državnega tožilstva v Ljubljani izdani po skrajšanem postopku. Kot je navedla, Porfirije in njegov pooblaščenec pred tem nista bila obveščena, da je bil sodni postopek sploh uveden. Hkrati sodišče po njenih navedbah patriarha nikoli ni pozvalo na zaslišanje v zvezi z obtožbami.

Pri Sinodi so sodbo označili za škandalozno

Pri Sinodi so sodbo označili za škandalozno, z njo povezan sodni postopek pa vidijo kot "kafkovski proces, ki je usmerjen izključno proti ugledu, ustroju in dostojanstvu Srbske pravoslavne cerkve ter zlasti proti srbskemu patriarhu."

Sinoda obenem trdi, da sodba krši sporazum o pravnem položaju Srbske pravoslavne cerkve – Metropolije zagrebško-ljubljanske, slovenski zakon o verski svobodi, zavezujoče mnenje slovenskega Ustavnega sodišča ter temeljna načela pravne države in vladavine prava.

Srbski mediji so marca poročali, da je ljubljansko državno tožilstvo januarja vložilo obtožni predlog proti patriarhu Porfiriju zaradi očitkov o nadlegovanju na delovnem mestu v primeru duhovnika Željka Lubarde. Ta trdi, da je bil dolgotrajno izpostavljen pritiskom, ker ni želel lažno pričati in s tem prikriti domnevnih finančnih nepravilnosti v cerkveni blagajni, še navaja N1.

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