Pred poslopjem LPP v Ljubljani je včeraj zjutraj pošteno zagrmelo in skozi vrata je v delovni prostor na pregled zapeljal prav poseben avtomobil. Iz Finske je pred kratkim prispel povsem nov dirkalnik toyota GR yaris rally2, ki ga je še pred pridobitvijo registrskih oznak čakal obvezni postopek pridobitve homologacij. To velja za vsa nova predelana oziroma posebna vozila, med katera spadajo tudi novi dirkalni avtomobili. Postopek je sicer dokaj rutinski, saj gre pri dirkalnikih Rally2 pravzaprav za tovarniško izdelana vozila. Osnova za dirkalnik je serijski yaris GR, ki ga v športnem reli oddelku Toyote na Finskem predelajo v trenutno enega najboljših dirkalnikov tega razreda.

Video - prihod toyote yaris rally2 v tehnične prostore LPP

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

"Naša osnovna naloga je predvsem ta, da preverimo, ali je avtomobil v skladu s homologacijo FIE. Nato se izda homologacija, ta pa je formalni pogoj za poznejši tehnični pregled in pridobitev registrskih oznak," je povedal predstavnik LPP.

Med postopkom pridobivanja homologacije za novi dirkalnik je bil prisoten tudi tehnični komisar Zveze za avtošport AŠSLO Jože Kramžar, kar je obvezno. Več o njegovem delu postopka v spodnjem videu.

Video - tehnični komisar AŠSLO Jože Kramžar o postopku homologacije



Foto: Gregor Pavšič

Dirkalnik je dolg 3.995 milimetrov, širok pa 1.820 milimetrov. Poganja ga 1,6-litrski turbotrivaljni bencinski motor, moč pa se na vsa štiri kolesa prenaša prek Sadevovega petstopenjskega sekvenčnega menjalnika. Po pravilih FIE mora imeti dirkalnik Rally2 maso vsaj 1.230 kilogramov (všteta je eno rezervno kolo). Za učinkovite pojemke skrbijo zavorni diski, ki imajo za asfalt premer 355 oziroma 300 milimetrov, za dobro lego med ovinki nastavljivi Reigerjevi blažilniki, za asfalt dirkalnik uporablja 18-palčne pnevmatike (dimenzija 235/40 R18). Vse to pa so predvsem suhoparni tehnični podatki, saj tak avtomobil ves svoj smisel dobi šele na zaprtih cestnih odsekih (hitostnih preizkušnjah) in tam postane neulovljiv za vse na papirju zmogljivejše serijske avtomobile.

Nov Toyotin dirkalnik lahko na dirkah pričakujemo letos jeseni, uradna predstavitev partnerjev, posadke in pokroviteljev pa sledi v začetku septembra.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Za razvoj in izdelavo Toyotinega dirkalnika za svetovno prvenstvo v reliju skrbi ekipa Toyota Gazoo Racing World Rally Team (TGR-WRT) s sedežem v finskem mestu Jyväskylä, ki velja za eno od svetovnih središč relija. Podjetje je v stoodstotni lasti Toyote ter ob tovarniški ekipi za svetovno prvenstvo skrbi tudi za razvoj in podporo zasebnih reli ekip.

V Jyväskyläju je zaposlenih več kot 200 strokovnjakov, pri razvoju pa sodelujejo še številni Toyotini inženirji z drugih koncev sveta. Filozofija ekipe temelji na načelu, da avtomobilski šport pomaga razvijati boljše serijske avtomobile – izkušnje z najzahtevnejših reli preizkušenj namreč neposredno prenašajo v razvoj novih Toyotinih modelov.

To bo še eden v vrsti dirkalnikov Rally2 v slovenskem reliju. Toyotinega dirkalnika, ki je kot prvi dobil slovenske registrske oznake, do zdaj v Sloveniji še nismo videli (aktiven je v Avstriji). Ekipa Servis Podlesnik Rally Team skrbi za tri dirkalnike hyundai i20 rally2, OPV Racing Cars za citroen C3 rally2, Domint Racing za še en citroen C3 rally2, potem je tu še več Škodinih dirkalnikov (Mitja Klemenčič, Aleš Zrinski, GM Racing).