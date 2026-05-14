Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v sredo znova dejal, da se mora na Kubi zgoditi menjava režima. Komunistična otoška država se ob pomanjkanju energentov spopada s hudo večplastno krizo, ki jo še poslabšujejo ostre ameriške sankcije. ZDA naj bi Kubi sicer ponudile pomoč v vrednosti 100 milijonov dolarjev (85,39 milijona evrov), kar Havana zanika.

"To je propadlo, nefunkcionalno gospodarstvo, ki ga je nemogoče spremeniti. Želim si, da bi bilo drugače. Dali jim bomo priložnost, toda ne verjamem, da se bo karkoli zgodilo," je Rubio dejal glede Kube med potovanjem na Kitajsko, kjer na dvodnevnem obisku spremlja predsednika Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Dolgoletne sankcije in gospodarska blokada

Kuba se v zadnjih mesecih sooča s hudo krizo, pomanjkanjem energentov in osnovnih dobrin. Večji del države je bil v torek znova brez elektrike, razmere pa dodatno poslabšujejo dolgoletne ameriške sankcije in gospodarska blokada. Kriza se je dodatno okrepila po januarskem posredovanju ZDA v Venezueli in ugrabitvi nekdanjega predsednika Nicolasa Madura, ki je podpiral Kubo, tudi s ključnimi dobavami nafte.

Kubanski voditelji za težave, s katerimi se spopada država, krivijo izključno ZDA, medtem ko v Washingtonu vztrajajo, da je kriv komunistični režim.

"Mislim, da nam ne bo uspelo spremeniti poteka dogodkov na Kubi, dokler bodo ti ljudje vodili režim," je ocenil Rubio, sicer potomec izseljencev s Kube in oster kritik oblasti v Havani.

Havana zanika, da naj bi pomoč zavrnili

ZDA naj bi Kubi ponujale pomoč v višini 100 milijonov dolarjev (85,39 milijona evrov), če se uklonijo njihovim zahtevam. Za vojno proti Iranu so medtem od 28. februarja po zadnjih podatkih porabile že približno 387 milijonov dolarjev (330,45 milijona evrov) na dan.

Havana zanika ameriške trditve, da naj bi pomoč zavrnili. Zunanji minister Bruno Rodriguez je ameriško ponudbo v sredo označil za "laž, o kateri nihče ne ve ničesar". Na družbenem omrežju X je ob tem zapisal: "Ali naj bi bila to donacija, prevara ali umazan dogovor, ki bo omejil našo neodvisnost? Ali ne bi bilo lažje, če bi preprosto odpravili blokado dobav goriva?"

"To drastično poslabšanje razmer ima en sam vzrok: genocidno energetsko blokado, ki jo ZDA izvajajo nad našo državo. Vsaki državi, ki nam dobavlja gorivo, grozijo z nerazumnimi carinami," je prav tako na X sporočil kubanski predsednik Miguel Diaz Canel.

Trump je v preteklosti večkrat zagrozil Kubi z nasilnim prevzemom oblasti, v torek pa je naznanil začetek pogovorov s Havano. Nedavno je še povečal pritisk z razširjenimi sankcijami, usmerjenimi proti posameznikom in podjetjem, ki poslujejo s to otoško državo, predvsem v energetskem, obrambnem, varnostnem in finančnem sektorju. Ob tem je opozoril, da bi lahko ZDA "skoraj takoj" prevzele nadzor nad Kubo.