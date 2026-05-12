Predsednik ZDA Donald Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social naznanil začetek pogovorov s Kubo. Ob tem je državo označil za propadlo in zapisal, da se Kuba premika le v eno smer, in sicer navzdol. Trump je v preteklosti Havani že večkrat zagrozil z nasilnim prevzemom oblasti.

"Noben republikanec z mano še nikoli ni spregovoril o Kubi, ki je propadla država in se premika v eno smer – navzdol! Kuba prosjači in mi se bomo z njimi pogovarjali," je zapisal Trump in dodal, da bo sicer medtem kmalu odpotoval na Kitajsko.

Trump je nedavno povečal pritisk na Kubo z razširjenimi sankcijami, usmerjenimi proti posameznikom in podjetjem, ki poslujejo s to otoško državo, predvsem v energetskem, obrambnem, varnostnem in finančnem sektorju.

Trump spet grozi z nadzorom in napotitvijo letalonosilke v Karibsko morje

Ob tem je opozoril, da bi lahko ZDA "skoraj takoj" prevzele nadzor nad Kubo, in zagrozil z napotitvijo letalonosilke USS Abraham Lincoln v Karibsko morje.

Pogajanja med Washingtonom in Havano ostajajo v slepi ulici, potem ko aprilsko srečanje ameriške in kubanske delegacije ni prineslo preboja. Po poročanju ameriških medijev se zahteve Washingtona osredotočajo na gospodarske reforme in izpustitev političnih zapornikov, kar Havana zanika.

Trump že večkrat omenjal možnost napada na Kubo

Medijska mreža CNN je v nedeljo objavila analizo preletov letal letalskih in pomorskih sil ZDA v bližini dveh največjih kubanskih mest, prestolnice Havana in Santiaga de Cuba. Večina letal, s katerimi so ZDA vsaj v 25 primerih letele neposredno v bližini Kube, naj bi bila zasnovana za obveščevalne namene.

Kot še navaja CNN, so se podobni vzorci, v katerih se je zaostrena retorika Trumpove administracije ujemala s povečanjem javno vidnih preletov ameriških letalskih sil, pojavili pred vojaškimi operacijami ZDA tako v Venezueli kot Iranu.

Trump, ki je šel na volitve z obljubo, da se ZDA ne bodo podajale v vojne po svetu, je do zdaj v drugem mandatu dvakrat napadel Iran ter ukazal omejene napade na Venezuelo, Nigerijo, Somalijo in Ekvador. Od januarske vojaške operacije v Venezueli je večkrat javno omenjal možnost napada na Kubo.