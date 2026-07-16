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Avtor:
STA

Četrtek,
16. 7. 2026,
16.15

Osveženo pred

53 minut

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Natisni članek
Cinkarna Celje

Četrtek, 16. 7. 2026, 16.15

53 minut

Košarka

Celjske košarkarice dobile tekmice v evropskem pokalu

Avtor:
STA

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ŽKK Cinkarna Celje | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Košarkarice Cinkarne Celje so danes na sedežu Evropske košarkarske zveze v Münchnu dobile tekmice v evropskem pokalu, v katerem bodo slovenske državne in pokalne prvakinje igrale po osmih letih. V skupinskem delu bodo Celjanke v skupini G igrale proti švicarskemu Nyonu, italijanskemu Campobassu in eni od ekip, ki bo izpadla v kvalifikacijah za evroligo.

Skupinski del ženskega eurocupa sestavlja 12 skupin. Celjankam je žreb namenil švicarskega prvaka, lansko tretjeuvrščeno ekipo italijanskega prvenstva ter poraženca kvalifikacijskega dvoboja za uvrstitev v evroligo med češkim Brnom in francoskim Carolom.

Prvo tekmo bodo podprvakinje regionalne lige Waba odigrale 15. oktobra, ko bodo gostovale v Campobassu. Teden dni kasneje se bodo prvič predstavile domačemu občinstvu proti švicarskemu tekmecu, je sporočil klub iz knežjega mesta.

Serijske slovenske prvakinje se v drugo najmočnejše evropsko tekmovanje vračajo po osmih letih. Doslej so največji uspeh dosegle v sezoni 1996/97, ko so se prebile do šestnajstine finala, tam pa jih je izločil madžarski Sopron. Za Celjanke bo prihodnja sezona jubilejna deseta v evropskem pokalu.

"Ker se vračamo na evropski parket po osmih letih, je bilo jasno, da bomo v zadnjem, četrtem bobnu. Posledično smo dobili tri višje postavljene klube, proti katerim bomo skušali prikazati čim boljše predstave," je žreb ocenil predsednik kluba Borut Kop.

Pri tem je Kop ocenil, da bi bil žreb lahko nekoliko bolj ugoden za Celjanke. "Naš cilj v prihodnjih letih je stalna prisotnost v evropskih tekmovanjih, s čimer si bomo z leti izboljšali status pri žrebu," je dodal.

Da Celjanke čaka zahtevna skupina, se je strinjal tudi glavni trener ekipe Damir Grgić. "Zelo sem vesel, da se vračamo na evropsko sceno. Skušali bomo pokazati, da se v Sloveniji igra tudi dobra klubska, ne samo reprezentančna košarka," je dejal strateg.

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