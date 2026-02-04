Cinkarna Celje je po danes objavljenih predhodnih podatkih lani ustvarila 198,8 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 0,7 odstotka manj kot predlani. Čisti dobiček je bil z 19,1 milijona evrov nižji za 17,1 odstotka.

Skupna vrednost izvoza je dosegla 185 milijonov evrov, kar je na ravni leta 2024. "Leta 2025 so bile razmere na trgu zahtevne in precej nepredvidljive, predvsem zaradi slabše konkurenčnosti na trgih zunaj EU, kar se je pokazalo v nižjih prodanih količinah in posledično tudi v nekoliko nižji prodaji, čeprav so bile prodajne cene višje," so v objavi na spletni strani Ljubljanske borze zapisali v družbi.

Na trgih EU se je po njihovih besedah pritisk dodatno okrepil, ker se je del sicer globalno razpršene zahodne konkurence bolj usmerjal na evropski trg. Protidampinški ukrepi na uvoz kitajskega titanovega dioksida so sicer veljali vse leto, vendar se je izkazalo, da za zdaj ne zagotavljajo pričakovane zaščite pred cenovnim pritiskom.

"Kitajski proizvajalci so namreč pretežni del tarif absorbirali in prilagodili izhodne cene, hkrati pa še naprej aktivno iščejo poti na evropski trg. Ob vztrajnem presežku zmogljivosti v industriji (predvsem kitajskega izvora) ter bolj umirjenem povpraševanju je to še naprej pritiskalo na prodajne cene in marže, dodatno pa je razmere zaostrilo tudi povišanje stroškov žvepla, ki je negativno vplivalo na stroškovno strukturo proizvajalcev," so pojasnili.

Večja prodaja pigmenta in vlaganje v naložbe

Prodaja na trgu EU je bila za odstotek višja kot leto prej, pri čemer so k rasti prispevale tako večje prodane količine pigmenta kot tudi rahlo ugodnejše prodajne cene. Prodaja na domačem trgu se je prav tako okrepila za odstotek. Skupna prodaja na trge tretjih držav je upadla za 14 odstotkov, kar je predvsem posledica skromnejše prodaje pigmenta na trgih Bližnjega vzhoda.

Poslovni izid iz poslovanja, povečan za amortizacijo (EBITDA), je dosegel 35,8 milijona evrov oziroma 18 odstotkov od dosežene prodaje. V primerjavi z letom 2024 se je skrčil za 9,5 odstotka.

Za naložbe ter nabavo osnovnih sredstev in nadomestne opreme je Cinkarna Celje lani porabila 19,5 milijona evrov. "Vlagamo v programe, ki kažejo potencial rasti. Z investicijami v proizvodnjo sledimo predvsem ciljem zniževanja operativnih stroškov, zagotavljanja rentabilnega obsega količinske proizvodnje ter doseganja višje kakovosti, zakonodajne skladnosti in energetske vzdržnosti," so zapisali v družbi.

Izvajajo tudi več medsebojno povezanih projektov, s katerimi po lastnih navedbah celovito obvladujejo prostorska in okoljska tveganja. Med pomembnejšimi so izpostavili projekt alternativne dobave vode, uskladitev prostorskih aktov na napravi za zapolnjevanje rdeče sadre Za Travnik, sanacijski poseg na odlagališču nenevarnih odpadkov Bukovžlak in zagotavljanje stabilnosti pregradnih teles.