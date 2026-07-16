Mir pred peklom za Pogačarja, sprinterji v zadnjem lovu #vŽivo

Današnja 12. etapa na Dirki po Franciji prinaša novo in hkrati zadnjo očitno priložnost za sprinterje, Tadej Pogačar pa upa na miren dan, saj ga do konca vikenda potem čaka pravi pekel. Trasa med dirkališčem Magny-Cours, nekdanjim prizoriščem formule 1, in mestom Chalon-sur-Saône v Burgundiji je dolga 179,1 kilometra, na njej bodo kolesarji premagali dobrih 1.600 višinskih metrov. Med tremi vzponi četrte kategorije bi zadnji utegnil biti mikaven za napad in pobeg, a bodo imele ekipe pred ciljno črto na voljo še 20 kilometrov, da ujamejo morebitne ubežnike. Kolesarji so se na pot podali ob 13.30, organizatorji jih v cilju pričakujejo približno štiri ure kasneje.

V živo: Dirka po Franciji, 12. etapa 157 km do cilja - Neuspešni poizkusi bega se vrstijo, vse bližje pa je tudi leteči cilj, na katerem se bodo za točke udarili tisti, ki jih zanima zelena majica na Touru - trenutni lastnik je Mads Pedersen (Lidl - Trek). 169 km do cilja - Poizkusili so tudi Josh Tarling (Netcompany Ineos), Matej Mohorič (Bahrain Victorious) in Anders Skaarseth (Uno-X Mobility), vendar je tudi tokrat glavnina reagirala. 172 km do cilja - Kot prvi je napad sprožil Mauro Schmid (Jayco AlUla). Sledili so mu Marco Haller (Tudor), Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) ... A je glavnina reagirala in se vnovič vozi skupaj. 179 km do cilja - Kolesarji so prišli do kilometra 0, kar pomeni, da se lov na etapno zmago tudi uradno začenja. Kolesarji so 12. etapo začeli na dirkališču Magny Cours. Foto: Guliverimage 13.30 - Danes praznuje rojstni dan Torstein Træen, ki je na letošnjem Touru nosil rumeno majico vodilnega, nato pa jo moral predati Tadeju Pogačarju. Rojstni dan pa praznuje tudi legendarni Miguel Indurian. Španec je petkrat osvojil Tour de France in to kar petkrat zapored ter je v elitni družbi četverice, ki ima pet zmag na največji dirki na svetu. In v to druščino bi rad prišel tudi Pogačar, ki je za zdaj pri štirih zmagah na Touru, trenutno pa na dobri poti, da mu uspe ta podvig. 13.25 - Pozdravljeni ljubiteljice in ljubitelji kolesarstva. Na Dirki po Franciji je čas za drugo zaporedno ravninsko etapo, v kateri bodo na svoj račun prišli šprinterji. Vodilni v skupnem seštevku, Tadej Pogačar, upa, da bo današnji dan miren, saj se potem začnejo peklenski trije dnevi pred drugim dnevom počitka. V skupnem seštevku ima pred Jonasom Vingegaardom 3:36 prednosti. Sportal Po padcu na Touru ostal brez dela palca, nato se je še pošalil

Napoved pred etapo:

Tadej Pogačar je po 11. etapi, s povprečno hitrostjo 50,91 kilometra na uro najhitrejši v zgodovini Toura, poudarjal, da za rumeno majico in izzivalce v skupni razvrstitvi tudi na takšen dan ni popolnega odklopa. Slovenca je na to opozoril bidon, ki je končal pod njegovim kolesom in skoraj povzročil padec. Previdnost je potrebna na vsakem kilometru poti do Elizejskih poljan, vseeno pa danes najboljše kolesarje v skupni razvrstitvi čaka še en dan, ko ne bodo potrošili veliko energije.

Na drugi strani se sprinterske ekipe zavedajo, da 12. etapa prinaša zadnjo lepo priložnost za zmago "čistokrvnih" sprinterjev na letošnjem Touru. Trasa sicer ni popolnoma položna, kar bo skoraj zagotovo pripeljalo do pobegov. Včerajšnji se je končal šest kilometrov pred ciljem, ekipe z najmočnejšimi sprinterji pa bodo tudi danes naredile vse, da izzivalce obdržijo pod nadzorom.

Vmesni sprint in trije vzponi

Karavana se bo na cesto podala na nekdanjem dirkališču formule 1, od tam jih bo 179 kilometrov dolga pot vodila proti vzhodu, pri naselju Decize bodo prečkali reko Loaro, tam pa jih na 46. kilometru čaka tudi vmesni sprint.

Sledita dva vzpona četrte kategorije, trasa bo zavila na Morvan, severni podaljšek Centralnega masiva, od tam pa bo na vrsti še tretji vzpon četrte kategorije na Côte de Montagny-lès-Buxy. Sledi hiter štirikilometrski spust skozi vinograde in ravninski zaključek proti mestu Chalon-sur-Saône, kjer se obeta sklepni sprint.

V zaključnem delu etape pričakujejo močan veter v hrbet, kar bi lahko koristilo morebitnim ubežnikom in dodatno otežilo delo sprinterskih vlakov. Ti so včeraj po uspešno končanem lovu nekoliko zaspali in v nenavadnem sprintu dovolili presenečenje Norvežana.

Seznam favoritov je bolj ali manj enak včerajšnjemu. Na njem je zagotovo tudi zmagovalec 11. etape Søren Wærenskjold (Uno-X Mobility), med favoriti pa so še zmagovalec pete etape in včeraj drugi Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), zmagovalec sedme in osme etape Tim Merlier, zmagovalec četrte etape Mads Pedersen (Lidl-Trek), razglašeni Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech), ki še lovi svojo prvo etapno zmago na letošnji Dirki po Franciji, prav tako nanjo še vedno upa Biniam Girmay (NSN Cycling).

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