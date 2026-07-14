Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Torek,
14. 7. 2026,
16.39

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
Norveška princesa Mette-Marit

Torek, 14. 7. 2026, 16.39

27 minut

Norveška princesa po presaditvi pljuč odpuščena iz bolnišnice

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Mette-Marit | V izjavi palače se je princesa zahvalila zdravnikom, bolnišničnemu osebju in podpornikom, posebej pa vsem darovalcem organov. "Z darovanjem organov sem dobila dar življenja. Ko poskušam izraziti, kako globoko hvaležna in ponižna sem, mi zmanjkuje besed," je zapisala. | Foto Guliverimage

V izjavi palače se je princesa zahvalila zdravnikom, bolnišničnemu osebju in podpornikom, posebej pa vsem darovalcem organov. "Z darovanjem organov sem dobila dar življenja. Ko poskušam izraziti, kako globoko hvaležna in ponižna sem, mi zmanjkuje besed," je zapisala.

Foto: Guliverimage

Norveška princesa in soproga prestolonaslednika Mette-Marit, ki trpi za redko obliko pljučne fibroze, je bila štiri tedne po uspešni presaditvi pljuč danes odpuščena iz bolnišnice. Stanje 52-letne princese je tako dobro, kot je mogoče pričakovati glede na okoliščine, je sporočila kraljeva palača v Oslu.

Naslednjih šest mesecev se bo posvetila rehabilitaciji, pri kateri jo bodo skrbno spremljali zaradi morebitnih zapletov, kot so zavrnitev organov in okužbe, so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dejali njeni zdravniki. Stabilno okrevanje po presaditvi pljuč običajno traja približno eno leto.

Javnih obveznosti med rehabilitacijo princesa ne bo opravljala

V izjavi palače se je princesa zahvalila zdravnikom, bolnišničnemu osebju in podpornikom, posebej pa vsem darovalcem organov. "Z darovanjem organov sem dobila dar življenja. Ko poskušam izraziti, kako globoko hvaležna in ponižna sem, mi zmanjkuje besed," je zapisala.

Kraljeva družina je ob tem sporočila, da javnih obveznosti Mette-Marit med rehabilitacijo ne bo opravljala.

Novica sledi odločitvi sodišča v Oslu, da bo princesin 29-letni sin Marius Borg Hoiby, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na štiriletno zaporno kazen, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu. Eden izmed razlogov za odločitev sodišča naj bi bilo ravno šibko zdravstveno stanje njegove matere.

Kate Middleton
Trendi Princesa Catherine objavila fotografije z družino, pozornost ukradel princ George
Mette-Marit
Trendi Norveška prestolonaslednica uspešno prestala presaditev pljuč
Marius Borg Høiby
Trendi Sina norveške princese bodo iz zapora premestili v hišni pripor
princ Harry
Trendi Ponižani princ Harry nima denarja za milijonske sodne stroške
Norveška princesa Mette-Marit
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.