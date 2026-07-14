Norveška princesa po presaditvi pljuč odpuščena iz bolnišnice

Norveška princesa in soproga prestolonaslednika Mette-Marit, ki trpi za redko obliko pljučne fibroze, je bila štiri tedne po uspešni presaditvi pljuč danes odpuščena iz bolnišnice. Stanje 52-letne princese je tako dobro, kot je mogoče pričakovati glede na okoliščine, je sporočila kraljeva palača v Oslu.

Naslednjih šest mesecev se bo posvetila rehabilitaciji, pri kateri jo bodo skrbno spremljali zaradi morebitnih zapletov, kot so zavrnitev organov in okužbe, so po navedbah nemške tiskovne agencije dpa dejali njeni zdravniki. Stabilno okrevanje po presaditvi pljuč običajno traja približno eno leto.

Javnih obveznosti med rehabilitacijo princesa ne bo opravljala

V izjavi palače se je princesa zahvalila zdravnikom, bolnišničnemu osebju in podpornikom, posebej pa vsem darovalcem organov. "Z darovanjem organov sem dobila dar življenja. Ko poskušam izraziti, kako globoko hvaležna in ponižna sem, mi zmanjkuje besed," je zapisala.

Kraljeva družina je ob tem sporočila, da javnih obveznosti Mette-Marit med rehabilitacijo ne bo opravljala.

Novica sledi odločitvi sodišča v Oslu, da bo princesin 29-letni sin Marius Borg Hoiby, ki je bil junija zaradi posilstva in drugih kaznivih dejanj obsojen na štiriletno zaporno kazen, do konca pritožbenega postopka lahko v hišnem priporu. Eden izmed razlogov za odločitev sodišča naj bi bilo ravno šibko zdravstveno stanje njegove matere.