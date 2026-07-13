Herbalife in Cristiano Ronaldo s kampanjo Zagotovite si energijo kot Ronaldo v vsakdanje življenje prinašata prehrano za zmogljivost

Herbalife , ki ima več kot 20 let izkušenj pri delu s profesionalnimi športniki, vključno z dolgoletnim partnerstvom s svetovno športno ikono Cristianom Ronaldom, omogoča široko dostopnost svojega strokovnega znanja o športni prehrani, da bi strankam pomagal optimizirati energijo, jim omogočil dobro okrevanje in pomagal zasnovati bolj zdravo vsakodnevno rutino. Kampanje prihaja v času, ko se svetovna pozornost usmerja na največji nogometni oder, pri tem pa poudarja, da lahko disciplina in priprava vrhunskih športnikov spodbudita bolj zdrave navade.

"Herbalife že več kot dve desetletji pomaga vrhunskim športnikom optimizirati zmogljivost z znanstveno podprtimi prehranskimi programi," je povedal Stephan Gratziani, generalni izvršni direktor Herbalifa. "S kampanjo Fuel like Ronaldo je Herbalifovo strokovno znanje o prehrani dostopno vsakomur. Svoje strokovno znanje na področju prehrane za zmogljivost združujemo z novimi digitalnimi orodji, da bi ustvarili preprost in učinkovit sistem, ki lahko vsakomur pomaga živeti bolj zdravo in aktivno življenje."

Foto: Herbalife

Od športne znanosti do vsakdanjega življenja

Strokovnjaki pogosto poudarjajo, da zdravih navad ni treba zapletati. Kampanja Zagotovite si energijo kot Ronaldo zato temelji na štirih preprostih korakih.

Priprava: naučite se, kako z uravnoteženo prehrano in hidracijo pravilno pripravite telo na dan, ki je pred vami.

naučite se, kako z uravnoteženo prehrano in pravilno pripravite telo na dan, ki je pred vami. Aktivnost: spoznajte strategije za ohranjanje energije in osredotočenosti pri vsakodnevnem delu ter telesnih dejavnostih.

spoznajte strategije za energije in osredotočenosti pri vsakodnevnem delu ter telesnih dejavnostih. Regeneracija: poučite se, kako učinkovito obnoviti moč in podpreti obnovo mišic.

poučite se, kako učinkovito obnoviti moč in podpreti mišic. Ponavljanje: bodite dosledni, saj tako ustvarite temelje za dolgoročno dobro počutje.

Partnerstvo, ki temelji na uspešnosti

Herbalife je vodilna blagovna znamka na svetu za beljakovinske napitke1 in prehrano za aktiven življenjski slog2, zaupa pa mu več kot 120 profesionalnih športnikov in ekip v več kot 35 športih. V nogometu Herbalife podpira več kot 20 sponzorstev po vsem svetu, vključno s športniki in športnicami ter ekipami, poleg tega podpira programe za razvoj mladih, med katerimi je najpomembnejše več kot 20-letno partnerstvo z moštvom LA Galaxy. To je najdaljše sponzorstvo za drese v zgodovini lige Major League Soccer.

Odnos Herbalifa s Cristianom Ronaldom izraža skupno zavezanost prehrani, ki podpira zmogljivost. Od leta 2013 Herbalife podpira Ronaldove treninge in regeneracijo z izdelki, kot so beljakovinski napitki Formula 1 in Herbalife24® CR7 Drive , napitek za hidracijo, ki smo ga razvili skupaj z Ronaldom, da bi pomagali izpolniti zahteve elitnega tekmovanja. Od takrat se je partnerstvo razširilo na področje personalizirane prehrane, vključno z Ronaldovo naložbo v Herbalifovo digitalno platformo Pro2col™ in Herbalifovim prevzemom podjetja Bioniq, podjetja, ki se ukvarja s personaliziranimi prehranskimi dopolnili in ga podpira Ronaldo. Vsa ta prizadevanja izražajo skupno vizijo, da bi napredna prehrana na ravni športnikov postala bolj dostopna.

Foto: Herbalife

Kampanjo je navdihnilo Herbalifovo delo v športu in temelji na preprosti ideji: vrhunski športniki optimizirajo vsako podrobnost svoje rutine in ista temeljna načela veljajo tudi v vsakdanjem življenju. Hidracija ima na primer ključno vlogo pri energiji, osredotočenosti in okrevanju, vendar veliko ljudi tega ne upošteva. Kampanja Zagotovite si energijo kot Ronaldo ta spoznanja udejanja v praksi in pokaže, kako lahko preproste in dosledne navade omogočijo pomembne spremembe.

"Disciplina pri prehrani je bila vedno ključni del mojega uspeha, tako na igrišču kot zunaj njega," je povedal Cristiano Ronaldo. "S Herbalifom sodelujem že dolga leta in verjamem v moč doslednega in strukturiranega zagotavljanja energije. Namen kampanje Zagotovite si energijo kot Ronaldo je deliti ta načela, da lahko vsakdo vsak dan doseže najboljši rezultat, okreva in se počuti najbolje."

Navdih za vsakdanje življenje

Čeprav je nastala na temeljih profesionalnega športa, je kampanja namenjena predvsem vsem, ki želijo izboljšati kakovost svojega vsakdanjega življenja. Eno ključnih sporočil kampanje je, da vrhunski rezultati ne izvirajo iz ene velike poteze, temveč iz vrste majhnih odločitev, ki jih sprejemamo dan za dnem.

Naj gre za dodaten kozarec vode čez dan, boljši zajtrk, redno telesno aktivnost ali boljšo skrb za okrevanje, prav takšne, na videz majhne spremembe so tiste, ki lahko dolgoročno močno vplivajo na zdravje in dobro počutje.

Za več informacij o Herbalifu in raziskovanje digitalnega prostora Zagotovite si energijo kot Ronaldo obiščite www.fuellikeronaldo.com .

Vir: Euromonitor; izdaja iz leta 2025 CH2025, beljakovinski napitek kot športni beljakovinski pripravek v prahu, športni beljakovinski napitki, že pripravljeni za uživanje, nadomestni obrok, dopolnilni prehranski napitki in beljakovinska prehranska dopolnila; skupni tržni delež imetnika (v %) svetovne blagovne znamke, merjeno v drobnoprodajnih cenah, podatki za leto 2024. Vir: Euromonitor; izdaja iz leta 2025 CH2025, prehrana za aktiven življenjski slog za nadzor telesne teže in dobro počutje, športna prehrana ter definicija za kategorijo vitamini in prehranska dopolnila; skupni tržni delež imetnika (v %) svetovne blagovne znamke, merjeno v drobnoprodajnih cenah, podatki za leto 2024.

Herbalife ni povezan z zvezo Fifa, niti ga ta ni odobrila, ni niti uradni sponzor ali partner zveze Fifa ali svetovnega prvenstva 2026 FIFA World Cup™.

Herbalife je vodilno podjetje na področju zdravja in dobrega počutja ter skupnost in platforma, ki že od leta 1980 spreminja življenje ljudi z odličnimi prehranskimi izdelki in poslovno priložnostjo za svoje neodvisne distributerje. Podjetje ponuja znanstveno podprte izdelke potrošnikom na več kot 90 trgih prek podjetnih distributerjev, ki zagotavljajo individualno svetovanje in podporno skupnost, ki svoje stranke navdihuje k bolj zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu, da bi živele najboljše mogoče življenje.

Za več informacij obiščite https://www.herbalife.com/sl-si .

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