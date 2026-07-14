Trump napovedal blokado Hormuške ožine, ZDA izvedle močan napad #video

Ameriško centralno poveljstvo je sporočilo, da so že tretjo noč zapored uspešno izpeljali novi napad na Iran, ki je trajal kar pet ur. "Med peturno operacijo so ameriške sile uspešno napadle vojaške cilje po vsem Iranu, vključno z mesti Bušehr, Čabahar, Jask, Konarak, Abu Musa in Bandar Abas," so zapisali v objavi na omrežju X. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem napovedal, da ZDA ponovno uvajajo blokado Hormuške ožine, ta pa bo začela veljati 14. julija ob 16. uri po vzhodnem času.

Nove napade so ZDA izvedle zgodaj zjutraj po evropskem času, pomenijo pa nadaljnjo zaostritev razmer med vpletenima država.

Iranska vojska je v odgovor napadla ameriško vojaško infrastrukturo v Bahrajnu. Po njihovih navedbah so bili tarča napada skladišče orožja, center za satelitske komunikacije in stavba, v kateri so nastanjeni ameriški vojaki. Bahrajnsko ministrstvo za notranje zadeve je sporočilo, da so se ponoči oglasile sirene za opozarjanje pred zračnim napadom.

V Manami, prestolnici Bahrajna, so zgodaj zjutraj prestregli iranski dron. Foto: Reuters

Napadli so tudi cilje v drugih zalivskih državah. Združeni arabski emirati so sporočili, da sta bila v iranskih raketnih napadih v Hormuški ožini zadeta dva tankerja, pri čemer je bil ubit en član posadke, osem pa je ranjenih. Kot je sporočilo njihovo obrambno ministrstvo, sta ladji zadeli dve raketi med plovbo v teritorialnih vodah Omana, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Blokada Hormuške ožine

Ameriški predsedniki Donald Trump je pred tem napovedal, da bodo ZDA ponovno uvedle pomorsko blokado, ki bo ladjam preprečila vplutje v iranska pristanišča in izplutje iz njih. Blokada začne veljati 14. julija ob 16. uri po vzhodnem času. Hkrati je Trump izjavil še, da bodo ZDA zahtevale 20-odstotno pristojbino za zagotavljanje varnega prehoda tovornih ladij, vendar ni pojasnil, na kaj se ta odstotek nanaša oziroma kako bi sistem deloval.

Iranci so v odzivu na Trumpovo napoved dejali, da je Hormuška ožina del njihovega ozemlja, zato nadaljnjega ameriškega vmešavanja ne bodo več tolerirali.