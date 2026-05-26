SP v hokeju 2026 Italija slovenska hokejska reprezentanca

Po izpadu Italije in obstanku Slovencev

Italijani po hudi lekciji Slovenije: Težko je razložiti, kaj se je zgodilo

SP v hokeju: Slovenija - Italija | Italija se poslavlja od elitne skupine. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Slovenska hokejska izbrana vrsta je v ponedeljek z odliko opravila z zadnjo tekmo letošnjega svetovnega prvenstva in si s suvereno zmago nad Italijo (5:1) zagotovila obstanek v elitni skupini. Italijani so bili po porazu povsem potolčeni. "Težko je natančno razložiti, kaj se je zgodilo," je po koncu dejal italijanski kapetan Alex Trivellato, Slovenci pa so še drugo leto zapored proslavili prigaran obstanek.

Slovenci so proti Italijanom zaostajali z 0:1, nato pa v velikem slogu dokazali, da so vsaj za razred boljši tekmec. Po prvem golu Matica Töröka so dobili krila, nato pa italijansko mrežo napolnili še štirikrat. Med strelce so se vpisali še dvakrat Jan Drozg, Marcel Mahkovec in za konec Žan Jezovšek. Prvič do zdaj so si Slovenci zagotovili tri zaporedne nastope med elito (2025, 2026, 2027).

Čeprav hokej v Italiji ne uživa posebne pozornosti, so se nekateri italijanski mediji razpisali o (pre)moči Slovenije. "Italija povsem potolčena, Slovenija dokončala misijo," je eden od naslovov v italijanskih medijih. "Hud udarec za italijanski hokej, Slovenija dominirala. Azzurrom ni uspelo ohraniti dobrih predstav, ki so jih pokazali na prejšnjih tekmah, vključno z zadnjo tekmo proti Danski, in odločnejša in dominantnejša Slovenija jih je nadigrala, še posebej od druge tretjine naprej," so zapisali pri Oasport. "Slovenija je izkoristila vsako priložnost in vsak trenutek, Italija je povsem odpovedala," pa so zapisali pri Sportal.it.

Veselje Slovencev po veliki zmagi | Foto: Hokejska zveza Slovenije

Iz tabora Italije: Mučili smo se

Zelo neposredni so bili tudi v taboru Italije, ki je prvenstvo končal z eno točko po porazu proti Danski po kazenskih strelih. Na tisti tekmi so pokazali najboljšo predstavo, a ta ni bila dovolj, da bi bili leto po vrnitvi med elito konkurenčni za obstanek.

"Težko je natančno razložiti, kaj se je zgodilo. Napadli so nas praktično ob vsaki priložnosti z igralcem več, medtem ko smo se mi, tako kot na preostalem delu turnirja, mučili z doseganjem golov. En gol ni dovolj za zmago. Dobro so se branili in dosegali gole ob pravem času. Ta rezultat zagotovo pušča grenak priokus tega svetovnega prvenstva, s katerega nismo odnesli ničesar razen nekaj dobrih predstav. Najboljša je bila zagotovo tista proti Danski, na kateri smo si zaslužili zmago, ta proti Slovenija pa je bila popolnoma napačna," je bil v komentarju za italijansko hokejsko zvezo neposreden kapetan Alex Trivellato.

Italija je sicer povedla, nato pa povsem pogorela. | Foto: Reuters

"Začeli smo močno, vzpostavili smo igro, ki smo jo želeli igrati. Morda smo nato izgubili malce osredotočenosti in ostrine. Ena sama igra z igralcem manj lahko hitro spremeni ritem in to se je zgodilo. Potem smo postali frustrirani in preprosto to ni bilo dovolj dobro," pa je povedal Luca Zanatta.

Če so Italijani prvenstvo končali poklapani, pa je bilo vzdušje povsem drugačno v taboru Slovenije, v katerem so proslavili velik uspeh. Slovenska izbrana vrsta bo danes ob 14.00 iz Züricha poletela na Letališče Jožeta Pučnika in se vrnila v domovino.

