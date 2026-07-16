Tim Gajser in Jan Pancar se bosta ta konec tedna soočila s še eno novo progo, prvič bosta na svetovnem prvenstvu MXGP dirkala na legendarni progi Foxhill. Petkratni svetovni prvak bi sicer raje videl, da bi britansko veliko nagrado še naprej gostil Matterley Basin, kjer je zmagal trikrat, leta 2024 pa z zmago navdušil še na pokalu narodov.

Pred motokrosisti je na svetovnem prvenstvu nov trojček dirk: Velika Britanija, Češka in Belgija. Tim Gajser (Yamaha) in Jan Pancar (TEM JP253 KTM) bosta ta konec tedna prvič dirkača na legendarni progi Foxhill pri Swindonu, ki letos namesto Matterley Basina gosti britansko veliko nagrado. Gajser je po dirki v Južnoafriški republiki treniral na domači progi in ta teden gostil brazilsko voznico Luanno Neves, ki je bila nad priložnostjo, da je lahko vozila na Tiga243Landu, navdušena. Pancar je za dober trening odpeljal dirko italijanskega prvenstva v Faenzi. Najhitrejši je bil v kvalifikacijah, v prvi in drugi vožnji, ki sta potekali v soboto zvečer pod reflektorji. "Bila je popolna dirka," je sporočil.

Lucas Coenen vodi v MXGP, grdo je padel v Ameriki

Lucas Coenen Foto: Guliverimage Po 11 od 19 dirk letošnjega prvenstva MXGP Gajser zaseda četrto mesto. Še naprej je brez tako želene prve zmage z Yamaho. Pancar je na 15. mestu. Vodi 19-letni Lucas Coenen (KTM), ki ima 68 točk prednosti pred veteranom Jeffreyjem Herlingsom (KTM). Tim zaostaja že za 162 točk in je že po dirki v Toskani predal bitko za lovoriko. Vodilni Belgijec je minuli konec tedna drugič dirkal na ameriškem prvenstvu. V prvi vožnji je doživel grd padec, a na angleško dirko svetovnega prvenstva prihaja nepoškodovan.

MXGP, skupni seštevek sezone (11/19):



1. Lucas Coenen (KTM) 566 točk

2. Jeffrey Herlings (Honda) 498

3. Romain Febvre (Kawasaki) 443

4. Tim Gajser (Yamaha) 404

5. Maxime Renaux (Yamaha) 364

6. Andrea Adamo (KTM) 343

7. Ruben Fernandez (Honda) 332

8. Tom Vialle (Honda) 287

...

15. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 157

Gajser v Matterley Basinu štirikrat najboljši

Tim Gajser je v Matterley Basinu v MXGP s Hondo zmagal trikrat in bil še trikrat drugi. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Pred dvema letoma je Gajser v Matterley Basinu zmagal tudi na pokalu narodov, ko je premagal še Jette Lawrenca. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo V 90. letih so Yamahini vozniki na progi Foxhill pogosto zmagovali, zdaj bi tradicijo rad nadaljeval slovenski as Gajser. Proge sicer ne pozna, saj je bila na svetovnem prvenstvu nazadnje ne koledarju leta 2000. Na angleški podlagi se Tim sicer odlično znajde, saj je v Matterley Basinu zmagal trikrat in bil trikrat tudi drugi. Obe vožnji pa je dobil v Matterley Basinu tudi leta 2024 na pokalu narodov. "Veselim se, da bomo dirkali na novi progi. Po tem, kar sem videl iz posnetkov in fotografij, se zdi, da bo kar zabavna za vožnjo. Sem pa malo razočaran, da ne bomo dirkali v Matterley Basinu, ki je ena mojih najljubših prog." Ne skriva želje po zmagi, a se zaveda, da mora najprej dobro potegniti s štartne rampe, kar pa mu z Yamaho uspe le redko. "Želim si dobrega štarta, da bi se od prvega kroga na motorju počutil dobro. Ko se počutim dobro, sem zelo hiter."

Proga Foxhill je razgibana in posejana z različnimi skoki ter strmimi vzponi in divjimi spusti. Na naravnem terenu iz trde glinaste zemlje in kamenja bo treba najti ravnotežje med veliko hitrostjo na ravninah ter pravočasnim zaviranjem v ostrih zavojih, ki pa bi morali biti tekoči. Steza naj bi omogočala različne linije in prehitevanja, tako da morda ne bo vse izgubljeno tudi ob ne najboljšem štartu. Zaradi časovne razlike bo dirka uro pozneje, kot smo vajeni: prva vožnja MXGP bo v nedeljo ob 15.15, odločilna druga pa ob 18.10.