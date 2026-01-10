Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
10. 1. 2026,
8.17

Sobota, 10. 1. 2026, 8.17

Dallas Mavericks v pričakovanju daljše odsotnosti Anthonyja Davisa

Avtor:
STA

Anthony Davis | Anthony Davis se je spet poškodoval. | Foto Reuters

Anthony Davis se je spet poškodoval.

Foto: Reuters

Moštvo v severnoameriški košarkarski ligi NBA Dallas Mavericks se pripravlja na daljšo bolniško odsotnost Anthonya Davisa. 32-letni ameriški center si je poškodoval vezi v levem zapestju, kar bi lahko zahtevalo operacijo, zaradi katere bi bil več mesecev odsoten z igrišč, so viri povedali za ESPN.

Davis se je poškodoval na gostovanju pri Utah Jazz med stikom s članom nasprotnega moštva Laurijem Markkanenom. Zdravniški pregledi so potrdili sume, da gre za poškodbo vezi.

Če se desetkratni udeleženec tekme All-Star ne bo odločil za operacijo, naj bi bil odsoten vsaj šest tednov, okrevanje po operaciji pa bi lahko trajalo več mesecev, poroča ESPN.

Davis se je Dallasu pridružil v šokantni menjavi, ki je lani pretresla severnoameriško košarko in v kateri so pri Mavericks slovenskega asa Luko Dončića poslali k Los Angeles Lakersom.

Pogosto poškodovani Davis je za Dallas, kamor je prišel še vedno okrevajoč po poškodbi, od lanskega februarja odigral le 29 tekem rednega dela sezone in dve tekmi v končnici.

Nato je zaradi poškodbe stegenske mišice počival šest tednov, to sezono pa je bil na prisilnem počitku še zaradi poškodbe mečne mišice in poškodbe dimelj.

Po podatkih ESPN naj bi bil Davis ena pomembnejših tarč na prestopnem trgu. V sezoni 2026/27 bo sicer prejel 58,5 milijona dolarjev, za sezono 2027/28 pa ima možnost podaljšanja v višini 62,8 milijona dolarjev.

Davis je v tej sezoni v povprečju dosegal 20,4 točke, 11,1 skoka in 1,7 blokade na 20 tekmah.

