Plešnikova in Kovačič prva na vrhu Vršiča

Kovačič je za 801 višinski meter ter 24 serpentin potreboval 43 minut in 13 sekund, Plešnikova pa za zmago v ženski konkurenci 54 minut in 50 sekund. Avstrijec Kurt Cottogni je v cilj prišel 42 sekund za Kovačičem, Slovenec Patrik Mikac pa še 35 sekund za njim, kar je bilo dovolj za tretje mesto.

Pri ženskah je letos manjkala serijska zmagovalka in rekorderka Laura Šimenc, na njeno mesto pa je pričakovano skočila Korošica Anja Plešnik, ki ji je tudi prejšnja leta prišla najbližje. Druga je na prelaz prikolesarila Maja Mencingar s časom 55:46, tretja pa Katja Pušavec s 57:04.

"Neverjetno je bilo danes. Toliko ljudi na startu in toliko gledalcev še nikoli ni bilo. Pravi koridor. Tudi ob cesti, prav do vrha jih je bilo polno. Konkurenca je bila močna, sem moral pritisniti na pedala, da mi niso prišli preblizu," je za organizatorje dejal zmagovalec moške preizkušnje.

Luka Kovačič je slavil že četrtič. Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Nastopil tudi Flisar

Tradicionalen vzpon z legendarnimi, 20-palčnimi kolesi pony na slovenski cestni prelaz je tudi v bolj mrkem vremenu poskrbel za obilo zabave ter pravo tekmovalno vzdušje, so v sporočilu za javnost pisali organizatorji. S traso se je pomeril tudi nekdanji tekmovalec v smučarskem krosu Filip Flisar in jo končal z veljavnim časom ene ur, 54 minut ter 55 sekund. Malce počasnejše tekmovalce je v ozadju lovilo zasledovalno vozilo oziroma tako imenovana metla.

Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Letošnje tekmovanje je bilo razprodano že v začetku maja. Število prijav je bilo omejeno na 1611, kar je v metrih tudi nadmorska višina prelaza Vršič, skupaj s posebej povabljenimi tekmovalci pa se je danes na startu zbrala mednarodna druščina 1669 tekmovalcev in tekmovalk.

Lani je tekmovalo 1.490 kolesarjev, kar je bil do sobotne preizkušnje tudi rekord. Za tekmovanje so primerna originalna 20-palčna pony kolesa, izdelana med leti 1965 in 1985 ter tudi novejše izvedbe, a le tiste brez prestav, brez karbonskih delov in z gonilkami, dolgimi največ 18 centimetrov.