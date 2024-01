Najstnica Sloveniji priborila prvo kolajno v novem olimpijskem športu

Evropsko prvenstvo v tekmovalnem turnem smučanju v Chamonixu je bilo najuspešnejše do zdaj za slovensko reprezentanco. Mladinska evropska podprvakinja Klara Velepec je poskrbela za sploh prvo slovensko kolajno na največjih tekmovanjih v tem športu, ki se leta 2026 pridruži olimpijski družini. Ekipni uspeh so dopolnili mladinec Maj Pritržnik s petim mestom v vzponu in šestim v mešanih štafetah s Klaro Velepec in Klemen Španring s šestim mestom v vzponu med mlajšimi člani.

Novinka v reprezentanci Klara Velepec je z odličnim nastopom presenetila sebe in tekmice in postala mladinska evropska podprvakinja v vzponu v kadetski kategoriji (do 18 let). Premoč je morala priznati le zmagovalki, Španki Laii Selles Sanchez, tretja pa je bila Italijanka Melissa Bertolina. "Super zadovoljna sem s svojim prvim nastopom na evropskem prvenstvu. Sam proces tekem in nasploh tekmovanja je bil zame čisto nekaj novega. Pridobila sem ogromno novih izkušenj in znanja, ki mi bodo v prihodnosti zelo koristili. Seveda sem najbolj zadovoljna z nastopom v vzponu, kjer sem si priborila zame bleščečo srebrno medaljo. Z odličnim in hitrim štartom sem že od začetka vodila. Dohitela in prehitela me je le Španka. Naslednji dan so sledile mešane štafete. Z Majem sva iz sebe iztisnila še zadnje atome moči in priborbala odlično šesto mesto," je bila navdušena 17-letna Radovljičanka, tudi odlična gorska tekačica, ki je v mešanih štafetah z Majem Pritržnikom med mladinci dosegla šesto mesto. Mlada slovenska tekmovalka je nastopila tudi na posamični tekmi, kjer je bila deveta, v šprintih pa deseta.

Slovenska reprezentanca v tekmovalnem turnem smučanju deluje pod okriljem Planinske zveze Slovenije. Na prvenstvu stare celine se je pomerilo več kot 160 tekmovalcev iz 22 držav in sicer v štirih disciplinah - posamično, v šprintih, vzponu in mešanih štafetah. Šprinti so najatraktivnejša disciplina na standardiziranih progah, v vzponu so morali tekmovalci na 500 višinskih metrih premagati 2,2 kilometra v dolžino, na posamični tekmi pa jih je - odvisno od kategorije - čakala razgibana proga z od 820 do 1.230 višinskimi metri, številnimi menjavami, spusti in vzponi ter peš odseki. Mešane štafete so nova olimpijska disciplina, sestavljena iz dveh vzponov (eden ima tudi peš odsek) in dveh veleslalomskih spustov.

Poleg šestega mesta v mešanih štafetah s Klaro Velepec je Maj Pritržnik med mladinci (do 20 let) zablestel s petim mestom v vzponu, na posamični tekmi dosegel 11. in v šprintih 12. mesto. Kadetske barve je zastopal tudi njegov brat Jon Pritržnik, 14. v šprintih in vzponu ter 15. posamično.

Vzpon je slovenska paradna disciplina, zato razveseljuje šesto mesto Klemna Španringa med mlajšimi člani (do 23 let) in 12. mesto absolutno v moški konkurenci. Na posamični tekmi se je povzpel na 15., v članskih mešanih štafetah z Ano Čufer pa na 16. mesto. Na uvodni tekmi letošnjega svetovnega pokala pa je z Reo Kolbl v mešani štafeti osvojil deveto mesto, kar je največji slovenski uspeh v tej disciplini.

Luka Kovačič Foto: SkiMo Stats Španring je v vzponu ugnal reprezentančnega kolega Luko Kovačiča, zadnja leta najuspešnejšega slovenskega tekmovalca v turnem smučanju, ki se je z Reo Kolbl v mešanih štafetah zavihtel na deseto mesto, dosegel 16. mesto v vzponu in 31. posamično. "Letos nekoliko drugačno prvenstvo, saj je bila to zame prva tekma sezone, tako da je bila pot v neznano. Vedno grem z visokimi cilji in tudi tokrat ni bilo drugače. Če potegnem črto, odhajam s prvenstva z mešanimi občutki, 16. mesto v vzponu, trideseterica na posamični tekmi in 10. mesto na mešani štafeti so realno gledano vrhunski rezultati, ampak seveda bi želel še nekaj več - upam, da mi bodo te želje zadostili prihajajoči svetovni pokali. Smo zraven, zaostanki so zares minimalni, ekipa pa deluje vrhunsko, tako da grem samozavestno naprej," je ocenil Kovačič.

Slovensko izbrano vrsto je letos okrepila Rea Kolbl, 32-letna Ljubljančanka, ki je še lani tekmovala za Združene države Amerike. V paru s Kovačičem je bila v Franciji deseta v mešanih štafetah, 16. posamično in 24. v šprintih. Novinka v reprezentanci Ana Čufer se je na svoji prvi mednarodni turnosmučarski tekmi izkazala s 14. mestom v vzponu, 16. v mešanih štafetah s Španringom in 23. mestom v šprintih.

Slovenska reprezentanca v turnem smučanju. Na ramenih: Rea Kolbl, Klara Velepec in Ana Čufer, stojijo: Jon in Maj Pritržnik, Luka Kovačič in Klemen Španring. Foto: Robert Pritržnik

"Letošnje evropsko prvenstvo ocenjujem kot zelo uspešno, pravzaprav najuspešnejše do zdaj. Klara Velepec je osvojila prvo slovensko medaljo v zgodovini turnega smučanja. V disciplini vzpon smo spet dokazali velik potencial in vrhunske rezultate. Imeli smo smolo v šprintih v mladinski kategoriji in verjamem, da zmoremo več. Zadovoljen sem tudi z nastopom vseh mešanih štafet in spodbudno je, da smo imeli dve članski konkurenčni štafeti. Zelo pozitivno gledam na nadaljevanje sezone svetovnega pokala in na naslednjo sezono, ko se bodo delile vstopnice za zimske olimpijske igre," je črto potegnil selektor slovenske reprezentance v tekmovalnem turnem smučanju Robert Pritržnik.