Na deveti izvedbi kolesarske dirke Goni Pony je letos kolesarilo več kot 1.400 kolesarjev in kolesark, ki so znova navduševali s svojimi domiselnimi retro opravami.

Rekordnih 1.550 prijav na deveto izvedbo zabavno-kolesarske prireditve s tekmovalnim značajem Goni Pony, nov rekord v ženski konkurenci in novo ime na vrhu moške razpredelnice, za nameček pa bučna podpora ob trasi ceste na Vršič, so glavni poudarki devete izvedbe ene najbolj zabavnih, zagotovo pa najbolj atraktivnih kolesarskih dirk v Sloveniji.

Poglejte si, kaj se je na svetovni dan kolesarjenja dogajalo na Vršiču (video: STA):

Čeprav je bilo na dan, ko obeležujemo mednarodni dan kolesarjenja (3. junij), v Sloveniji lepo število kolesarskih dirk (med drugim tudi Poli kolesarski maraton, Vzpon za kralja in kraljico Krvavca, ….), to ni niti malenkost zmanjšalo zanimanja za dirko Goni Pony. Dober glas očitno res seže v deveto vas. Letos je bila prireditev na sporedu že devetič, privabila pa je največ kolesarskih navdušencev do zdaj. Ti so razgrabili vseh 1.550 razpisanih mest, od tega jih je 1.411 tudi dejansko startalo na dirki, kar je najmanjši osip do zdaj.

Lani je bilo na startu vzpona na Vršič v Kranjski Gori 1.241 kolesark in kolesarjev iz kar dvanajstih držav, več jih je bilo le še predkoronskega leta 2019, in sicer 1.318.

Na deveti izvedbi zabavno-tekmovalne dirke Goni Pony je nastopilo več kot 1.400 kolesarjev in kolesark. Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Čeprav je še dopoldne kazalo, da bo pisana karavana vršiške serpentine ubirala v dežju, se je vreme omehčalo in sonce je sijalo ravno v časovnem oknu, ko so kolesarji grizli v klanec, ki pelje na najvišji slovenski cestni prelaz. In če se marsikdo hvali, da 13.5 kilometra dolg vzpon, zavit okoli 24 tlakovanih serpentin, prevozi s specialko ali električnim kolesom, se bodo še toliko glasneje in še bolj upravičeno lahko hvalili kolesarji, ki so klanec zmogli na ponyju, na kolesu, ki zahteva prav specifično držo, in ki nima prestav, ki bi vsaj kanček olajšale naporno pot navkreber.

Po zeleno luč na tehnični pregled



Vsi udeleženci dirke Goni Pony so pred startom morali na tehnični pregled. Na dirki so sicer najbolj zaželena originalna stara 20-palčna kolesa pony, izdelana med letoma 1965 in 1985, dovoljene pa so tudi novejše izvedbe, le da obvezno tiste brez prestav, brez karbonskih delov in z gonilkami, dolgimi največ 18 centimetrov, je bilo zapisano v razpisnih pogojih.



Vsi udeleženci dirke Goni Pony so pred startom morali na tehnični pregled. Na dirki so sicer najbolj zaželena originalna stara 20-palčna kolesa pony, izdelana med letoma 1965 in 1985, dovoljene pa so tudi novejše izvedbe, le da obvezno tiste brez prestav, brez karbonskih delov in z gonilkami, dolgimi največ 18 centimetrov, je bilo zapisano v razpisnih pogojih.

Novo ime na razpredelnici kolesarjev

Ob odsotnosti Luke Kovačiča, gorskega tekača in turnega smučarja ter rekorderja pony dirke na Vršič (leta 2021 je traso prevozil v 39 minutah in 39 sekundah), ki se ta konec tedna mudi na tekmovanju v gorskem teku, je cilj na Vršiču najhitreje dosegel Avstrijec Martin Höck, ki je v barviti opravi nekdanje kolesarske ekipe Mapei za vzpon porabil 44 minut in 20 sekund.

V moški konkurenci smo ob odsotnosti Luke Kovačiča dobili novega zmagovalca. Avstrijec Martin Höck, ki je izstopal v opravi nekdanje kolesarske ekipe Mapei, je za vzpon na Vršič porabil 44 minut in 20 sekund. Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Stara znanka do novega rekorda

V ženski konkurenci je bila znova nepremagljiva Laura Šimenc, ki je ne samo zmagala že šestič (v šestih poskusih), ampak je postavila tudi nov rekord v ženski konkurenci, ki po novem znaša 44 minut in 55 sekund, kar je približno minuto bolje od njenega prejšnjega rekorda (45:48).

"Za dirko se posebej nisem pripravljala, le to, da sem v torek s ponyjem prevozila 12 kilometrov in 130 višincev po Kranju, pa sem hitro ugotovila, da več kot pol ure na tem kolesu ne morem trenirati. Všeč mi je, kako prireditev številčno raste in se razvija, ter kako veliko navijačev se je zbralo ob trasi. Všeč mi je, kako vedno navijajo zame, super vzdušje je," se je smejalo doktorici veterinarskih ved, ki čuti, da bi v prihodnjih letih rekord lahko še izboljšala. "Mogoče bi šlo še minuto hitreje," je namignila.

Laura Šimenc je na dirki Goni Pony v ženski konkurenci nepremagljiva. Foto: Siniša Kanižaj/Red Bull Content Pool

Laura Šimenc je postavila nov ženski rekord na dirki Goni Pony. Nova znamka znaša 44 minut in 55 sekund. Rekord Luke Kovačiča (39:39) ostaja nedotaknjen. Foto: Jure Makovec/Red Bull Content Pool

Rezultati 9. izvedbe dirke Goni Pony Moški:

1. Martin Hock 0:44:20

2. Klemen Kastelic 0:44:46

3. Mitja Berzelak 0:44:54

4. Ivan Novak 0:45:04

5. Metod Žagar 0:45:06 Ženske:

1. Laura Šimenc 0:44:55

2. Anja Plešnik 0:54:16

3. Maja Mencigar 0:54:34

4. Tajda Glamočak 0:57:25

5. Barbara Brzin 1:03:35

...



Rezultate najdete na spletni strani Timing Ljubljana.

Dirka, na kateri je rezultat za večino postranskega pomena

Za večino udeležencev dirke Goni Pony je rezultat več kot očitno postranskega pomena, zgolj številka na štoparici, precej več jim pomeni zabava, druženje, fotografiranje, na kratko: ustvarjanje spominov.

Tudi za Ano iz Velikih Lašč, ki je s ponyjem (dobila ga je za rojstnodnevno darilo) na Vršič dirkala že petič. "Dirka Goni Pony je zame že tradicija, kar pa zadeva rezultat, lahko povem, da sem letos prvič na kolesu in da sem do vrha potrebovala uro in 31 minut, kar se mi zdi dokaj zadovoljiv rezultat. Dirka je super, adrenalin dela svoje, se pa vsako leto nekje na sredini trase vprašam, zakaj za vraga to počnem. A ko enkrat prideš do vrha, je ves trud poplačan. Prav nepopisno je vse skupaj," se je smejalo Ani.

Ana iz Velikih Lašč se je dirke Goni Pony udeležila že petič. Foto: Alenka Teran Košir

Na startni listi dirke Goni Pony je vse več tujcev, prednjačijo Hrvati in Avstrijci. Tudi mi smo naleteli na kolesarja iz severne soseščine, natančneje na Heimoja iz Celovca (nismo ga mogli spregledati), ki je na dirki Goni Pony kolesaril drugič. "Pred tremi leti sem slišal, da takšna dirka obstaja in lani sem se je prvič udeležil. Popolna dirka, krasni ljudje. Zakaj sem oblečen v indijansko opravo? Kaj pa vem, ideja se je rodila spontano, domislil sem se je pred dvema dnevoma," je povedal avstrijski ljubiteljski kolesar, ki je od hotela Kompas v Kranjski Gori do prelaza Vršič potreboval uro in 18 minut, kar je štiri minute manj kot lani.

"Indijanec" Heimo iz Celovca je navdušen nad dirko Goni Pony: Popolna dirka, krasni ljudje. Foto: Alenka Teran Košir

Poleg nagrad najboljšim trem v moški in ženski konkurenci (rezultate najdete na spletni strani Timing Ljubljana), ki so poleg nagrad prejeli pokale z ikoničnim, rdečim stacionarnim telefonom podjetja Iskra, je tričlanska komisija v sestavi Kristijan Vrečko, Elizabeta Skumavec in Filip Flisar izbrala naj retro posameznico, posameznika in skupino.

Kot je v pogovoru za Sportal povedal Flisar, sam kot član komisije že vse od prve izvedbe dirke Goni Pony, pri izboru stavi predvsem na retro stil. "Na dirki je vsako leto več tekmovalk in tekmovalcev, narašča pa tudi splošna ozaveščenost o retro opravah na dirki. Outfiti so vedno bolj drzni in vedno bolj kul, in vse težje se je odločiti za najboljšega. Nekateri gredo v povsem drug stil, to pa ni maškarada, ampak retro stil. Če nekdo pride oblečen v Božička, to pač ni retro stil, ki ga iščemo. Bilo je tudi nekaj kreativen izven retra, pa hkrati tudi nekaj izjemnih retro oprav. Letos smo imeli najtežjo nalogo do zdaj," je priznal Flisar.

"Outfiti so vedno bolj drzni in vedno bolj kul, in vse težje se je odločiti za najboljšega," priznava Filip Flisar. Foto: Alenka Teran Košir

Zabavno-športna prireditev bo prihodnje leto praznovala 10. obletnico in že zdaj je slutiti, da jo bodo organizator in udeleženci proslavili 'na polno'.

