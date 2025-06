Luka Kovačič na Vršiču spet z rekordom

Gorski tekač in turni smučar Luka Kovačič je na enajstem kolesarskem tekmovanju Red Bull Goni Pony iz Kranjske Gore do Vršiča s kolesom pony tokrat porabil 39 minut in 10 sekund in dosegel rekordni čas. Njegov prejšnji rekord iz leta 2020 je bil 29 sekund počasnejši. Drugi je bil Klemen Španring (39:48), tretji pa Patrik Mikac (41:27).

V ženski konkurenci je prvič zmagala Maja Mencigar, ki je tekmovala četrtič. Predlani je bila tretja, lani druga, letos pa je slavila s časom 53 minut in 31 sekund. Druga je bila Klara Velepec s časom 54:08, tretja pa lanskoletna zmagovalka Anja Plešnik (54:27).

"Razmere so bile odlične, letos sem prvič nastopil na novem ponyju. Super je. Vreme je bilo odlično, nekaj vetra ni nagajalo. Najbolj mi je bilo všeč to, da sta me Klemen in Patrik priganjala in da smo se borili do vrha. To sem prejšnja leta pogrešal in to naredi tekmo še veliko boljšo," je za organizatorje tekmovanja povedal Kovačič.

"Vesela sem, da mi je uspelo. Lepo sem napredovala od tretjega do prvega mesta zadnja tri leta. Zdelo se mi je, da je kar toplo, no zgoraj je bilo potem bolje. Bom pa morala trenirati še bolj, če bom hotela drugo leto zmago ponoviti. Punce so močne in ni bilo lahko. Vozim s starim ponyjem in mislim, da ga ne bom zamenjala," pa je dejala Mencigar.

Cesta na najvišji slovenski gorski prelaz Vršič s kolesi pony v Kranjsko Goro vsakič pritegne več tisoč glavo množico. Vmes se tekmovalci na znamenitih dvajset palčnih kolesih poženejo preko 24 večinoma kockastih serpentin, 11 kilometrov v dolžino in 801 meter v višino. Startna mesta so bila razprodana že več mesecev nazaj.

Na startu se je zvrstilo 1664 tekmovalk in tekmovalcev, med njimi je bil tudi Domen Prevc. Svetovni rekorder v smučarskih poletih je na Vršič prikolesaril 23 minut za zmagovalcem, le nekaj čez eno uro je bil na kolesu.

"Na tem tekmovanju sem prvič, vzdušje mi je res všeč in veselim se naskoka na Vršič s ponyjem. Tudi poskusil še nisem, tako da bo zame vse novo. Je pa tole danes zame pravzaprav dan za premor med treningi, ker smo že na polno v pripravah za naslednjo sezono," je pred tekmo pojasnil Prevc.