Na Vršiču že devetič praznik ponyjev: se obeta nov rekord?

V soboto, 3. junija, se bodo ljubitelji legendarnih dvajsetpalčnih koles spet pognali iz Kranjske Gore proti najvišjemu slovenskemu prelazu. Za udeležbo so primerni originalna stara 20-palčna kolesa pony, izdelana med letoma 1965 in 1985, ter tudi novejše izvedbe, le da obvezno tiste brez prestav, brez karbonskih delov in z gonilkami, dolgimi največ 18 centimetrov.

Start dirke bo v centru Kranjske Gore, vzpon je dolg 13,5 kilometra in visok 801 meter. Pot se na tej razdalji in višini navije okoli 24 tlakovanih serpentin. Trenutni rekord tekmovanja znaša 39 minut in 39 sekund, lasti si ga Luka Kovačič, postavil pa ga je na sedmi izvedbi, predlani.

Registracija in tehnični pregled ponyjev

Petek

17.00–20.00 registracija in tehnični pregled ponyjev Sobota

8.00 registracija, tehnični pregled ponyjev in ocenjevanje retro oprave

12.00 konec prijav Časovnica

Sobota

14.00 ocenjevanje retro stila

14.30 tehnični sestanek za tekmovalce in priprava na start

15.00 start

18.20 podelitev

Ker ima tekmovanje poleg športnega tudi zabavni obraz, se dogajanju številni pridružijo zaradi dodatnega izziva: biti čim bolj retro. Ker gre za kolo iz šestdesetih, sedemdesetih in osemdesetih let, je temu primerna lahko tudi oprava tekmovalcev. Pisanih pajkic, svetlečih trenirk, majic s sijočimi napisi, trakov v laseh, stilsko ujemajočih retro nogavic in disko očal tako ne manjka. Kot vsako leto bo komisija tudi letos izbirala naj retro posameznika, posameznico in skupino.