Nora parada: s ponijem v 40 minutah na Vršič!

Laura Šimenc in Luka Kovačič sta spet pometla s konkurenco. Foto: Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Laura Šimenc med ženskami s časom 47 minut in šest sekund in Luka Kovačič med moškimi s časom 40 minut in 37 sekund sta zmagovalca letošnje izvedbe, zdaj že tradicionalnega osmega zabavno-tekmovalnega vzpona s kolesi pony iz Kranjske Gore na legendarni kolesarski cilj Vršič. S kolesi pony se je v soboto na Vršič podalo 1.241 kolesark in kolesarjev.

Na startu vzpona na Vršič v Kranjski Gori je bilo 1.241 kolesark in kolesarjev iz kar 12 držav, več jih je bilo le še predkoronskega leta 2019, in sicer 1.318.

Zmagovalca preizkušnje sta tudi večkratna zmagovalca in aktualna rekorderja. Laura Šimenc je zmagala štirikrat po vrsti v letih od 2017 do 2020, lani ni nastopila, Kovačič pa je tokrat zmagal tretje leto zaporedoma. Rekorda sta oba dosegla leta 2020, in sicer Šimenčeva 45:48, Kovačič pa 39:39. Oba sta bila tudi prva favorita.

Na startu vzpona na Vršič v Kranjski Gori je bilo 1.241 kolesark in kolesarjev iz kar 12 držav. Foto: Siniša Kanižaj/Red Bull Content Pool

Za Šimenčevo neljubi dogodek že na prvem kilometru

"Želela sem si postaviti nov rekord, a sem imela neljubi dogodek že na prvem kilometru," je za spletno stran organizatorjev povedala po vrnitvi v dolino. Kmalu po startu je v gneči padla.

"Ko sem prehitevala kolesarja, me je močno zadel v ramo, grdo sem padla čez krmilo v robnik. Obrnilo mi je krmilo, tudi odrgnila sem se malo, po namestitvi krmila pa sem spet morala prehiteti kakšnih sto ljudi. Izgubila sem kakšni dve minuti in nekaj motivacije, vesela sem, da sem imela čelado. Tako se je vse dobro končalo, v dogodku sem vseeno uživala," je še dejala.

Kovačič: Klanec se mi vsako leto zdi daljši in težji

"Hitreje danes nisem mogel do vrha," je priznal Kovačič. "A sem zadovoljen, če si prvi na vrhu s tem hudičem, moraš biti zadovoljen. Se mi zdi pa klanec vsako leto daljši in težji, sem pa tudi jaz vsako leto starejši. Vrhunska dirka in epski boji, po mojem se je pisala zgodovina, kot vsako leto."

Uroš Habjan je izstopal po naj retro stilu. Foto: Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Hrastnikova: Gonjenje v hrib je kar muka

Med nastopajočimi je bila tudi najboljša slovenska tekmovalka v spustu z gorskim kolesom Monika Hrastnik, v cilj je prišla na četrtem mestu med ženskami. Hrastnikova pravi, da ji je všeč vzdušje: "Ob tem pa tudi sodelujem z izdelovalcem novih ponyjev in z veseljem vozim enega na tej dirki. Mi je pa to gonjenje v hrib kar muka. Saj imamo tudi spustaši natrenirane noge, ampak na teh malih kolesih in s takimi prenosi je kar zalogaj."

Semenič na posebni misiji

Malce bolj zadaj, na 43. mestu, a ravno pod uro, je v cilj prikolesaril smučarski skakalec Anže Semenič. "Sem kar zadovoljen. Moj cilj je bil, da ne sestopim, to mi je uspelo. Boril sem se sam s seboj, tako da proga niti ne vem, kakšna je. Promoviral sem tudi nordijsko svetovno prvenstvo, mislim, da mi je uspelo, in upam, da se bo pozimi kaj poznalo," je povedal skakalni reprezentant.

Seveda je vse zanimalo tudi, kaj o tej izvedbi meni Filip Flisar, čeprav na Vršič spet ni prišel s kolesom: "Dirka je bila po pričakovanjih fantastična. Red Bull Goni Pony je unikaten predvsem zaradi energije, sindrom pokoronskih party želja je udaril ven in ustvaril energijo brez primere."

Naziv naj retro bejbe je osvojila Nina Legan, naj retro tip osme izvedbe je postal Uroš Habjan, ki se je v visokih temperaturah res žrtvoval v "šuškavem skafandru", naj retro skupina pa so postali Pohorski Abohi.