V Katoliški cerkvi svetovni dan miru

V Katoliški cerkvi po vsem svetu danes zaznamujejo 59. svetovni dan miru. Papež Leon XIV., ki je pontifikat nastopil maja, je svojo prvo poslanico ob tem dnevu naslovil Mir z vami, v njej pa poziva k razoroženemu in razorožujočemu miru. Izpostavi tudi načelo, da lahko resničen mir zgradimo samo na medsebojnem zaupanju.

Kot je na predstavitvi papeževe poslanice ta teden v Ljubljani pojasnil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, papež mir v tej poslanici gradi na Kristusu, mir pa izpostavi kot vrednoto, "po kateri hrepenimo, jo sprejemamo in želimo njeno trajnost". "Pomembno je, da ta mir začnemo prepoznavati. Z mirom je tako kakor s toliko drugimi dobrimi stvarmi: če ga iščemo v njegovi idealni obliki, ga ni nikjer na tem svetu, če ga pa znamo prepoznavati v posameznih načinih, oblikah, kako se uresničuje, kako prihaja k nam, ga pa lahko prepoznamo, ga sprejmemo, živimo in posredujemo naprej," je dejal Zore.

Glede besedne zveze razoroženi mir, h kateremu papež poziva, je Zore dejal, da se oboroženi mir sicer zdi kot protislovje, a da je dejansko večina miru po svetu danes oboroženega, saj se nasilje in vojno odvrača "z orožjem, z vedno več orožja, z vedno bolj sofisticiranim orožjem". Ob tem je spomnil na svetopisemski dogodek, ko je Jezus Petra, ko so ga prijeli, pozval, naj spravi meč na svoje mesto. "Njegov mir je razorožen, orožje je pri kraju, orožje za ta mir ne koristi, pač pa za ta mir potrebujemo zaupanje vanj in globoko prepričanje, da je dobrota močnejša od zla, pravica močnejša od krivice, življenje močnejše od smrti," je dejal.

Veljavo je potrebno dati mednarodnemu pravu, pogajanjem in dialogu

Po njegovih pojasnilih se papež v poslanici sklicuje tudi na papeža Janeza XXIII. in poudari, da mora razoroževanje potekati vzporedno z razoroževanjem "naše notranjosti, misli in medsebojnih odnosov", mir pa ne more biti zgrajen na strahu, ampak na medsebojnem zaupanju. "To je cilj, ki ga lahko dosežemo po majhnih korakih, pa z vztrajnim prizadevanjem, vsak v svojem osebnem življenju posebej," je dejal. Kot je dodal, moramo mir gojiti "z duhovnostjo, molitvijo, z dialogom, ekumenskim in medverskim, z vsakršnim dialogom".

Papež po Zoretovih besedah tudi meni, da moramo znova začeti dajati veljavo mednarodnemu pravu, pogajanjem in dialogu na različnih ravneh. Ne smemo zapasti v miselnost, da ko imamo v roki orožje, smo varni, ampak je naša globoka moč "v odnosih, dialogu, pogajanjih in iskanju rešitev", je dejal.

Kot je dodal Zore, se ne smemo prehitro ustaviti ob globalnih vprašanjih, ki so sicer zelo na mestu, ampak je treba vedno pogledati tudi, kaj pa jaz lahko storim za razorožitev srca, za razorožitev uma, za mir v svojem življenju in v svoji okolici. V svoji poslanici papež Leon XIV. izpostavi tudi vpliv umetne inteligence, zaradi katere pri oboroženih spopadih prihaja do neosebnih spopadov.