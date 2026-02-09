Je to Trumpovo sporočilo za Slovenijo?

Donald Trump je pred volitvami leta 2024, še zlasti po ponesrečenem predvolilnem televizijskem soočenju s kandidatko demokratov Kamalo Harris, nabiral volilne glasove z obljubami o množičnih deportacijah več milijonov nezakonitih priseljencev. Toda po tragičnih dogodkih v Minneapolisu, ko so zvezni agenti ubili dva protestnika, ki sta bila ameriška državljana, je Trump za zdaj končal množične deportacije.

"Zapomnite si moje besede. Na meji z Mehiko bom zgradil velik in zelo drag zid, ki ga bo plačala Mehika," je ob napovedi svoje kandidature junija 2015 napovedoval Donald Trump.

Obljube o deportacijah več milijonov ljudi

Pozneje, ko je zmagal, je na nekaterih odsekih ameriško-mehiške meje postavil ograjo, a to ni bil zid, ki ga je obljubljal. Ograje pa tudi ni plačala Mehika. Pred volitvami novembra 2025 je Trump napovedal, da bo množično deportiral nezakonite migrante. Še zlasti je izpostavil Haitijce, za katere je dejal, da jih bo deportiral v Venezuelo.

Da bo množično deportiral nezakonite priseljence in prepovedal priseljevanje muslimanov, je Trump obljubljal že pred volitvami leta 2016, a na koncu obljube ni izpolnil (je pa zaostril zakonodajo in začasno omejil priseljevanje iz nekaterih muslimanskih držav).

Trump pošlje na tisoče agentov v mesta, ki jih vodijo demokrati

Dejstvo je, da ameriško gospodarstvo – takšno, kot je – potrebuje tujo delovno silo. Po nekaterih podatkih priseljenci predstavljajo petino ameriške delovne sile, vsak 20. delavec v ZDA pa je nezakoniti priseljenec.

Zvezni agenti, ki jim je uradno načeloval mejni policist Gregory Bovino, so v Minneapolisu ubili dva protestnika, kar je javno mnenje obrnilo proti Trumpovi politiki deportacij. Foto: Guliverimage

V svojem drugem mandatu je Trump poslal zvezne agente treh uradov, in sicer Urada za priseljevanje in carino (ICE), mejne policiste (USBP) in mejno službo (CBP), v demokratska mesta, kjer so lovili prave in namišljene nezakonite priseljence. Te akcije so sprožile proteste, tudi v Minneapolisu v zvezni državi Minnesoti.

Zvezni agenti ubijejo dva protestnika: Trumpov preobrat

V Minneapolisu so zvezni agenti januarja ubili dva protestnika, pesnico in mamo treh otrok Renee Good ter zdravstvenega tehnika Alexa Prettija, ki je skrbel za vojaške veterane.

Ta dva uboja sta ameriško javno mnenje obrnila proti Trumpovi politiki do nezakonitih priseljencev v prvem letu njegovega mandata. Zdaj naj bi zvezni agenti deportirali le nezakonite priseljence, ki se ukvarjajo s kriminalom.

Grojperji se jezijo nad Trumpom

Ta omilitev Trumpove politike deportacij je razjezila t. i. grojperje, privržence desničarja Nicholasa Fuentesa, ki pogosto hvali Adolfa Hitlerja (in tudi Stalina) ter je velik nasprotnik Izraela.

Mass deportations are officially over.



I told you exactly how it would play out.



This clip is from November 2024:

pic.twitter.com/aCUIBDQvhu — Nicholas J. Fuentes (@NickJFuentes) February 5, 2026

Nekateri politični analitiki sicer napovedujejo, da bodo v prihodnosti Fuentesovi grojperji prevzeli republikansko stranko.