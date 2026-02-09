Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

0,19

Je to Trumpovo sporočilo za Slovenijo?

Donald Trump | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Donald Trump je pred volitvami leta 2024, še zlasti po ponesrečenem predvolilnem televizijskem soočenju s kandidatko demokratov Kamalo Harris, nabiral volilne glasove z obljubami o množičnih deportacijah več milijonov nezakonitih priseljencev. Toda po tragičnih dogodkih v Minneapolisu, ko so zvezni agenti ubili dva protestnika, ki sta bila ameriška državljana, je Trump za zdaj končal množične deportacije.

"Zapomnite si moje besede. Na meji z Mehiko bom zgradil velik in zelo drag zid, ki ga bo plačala Mehika," je ob napovedi svoje kandidature junija 2015 napovedoval Donald Trump.

Obljube o deportacijah več milijonov ljudi

Pozneje, ko je zmagal, je na nekaterih odsekih ameriško-mehiške meje postavil ograjo, a to ni bil zid, ki ga je obljubljal. Ograje pa tudi ni plačala Mehika. Pred volitvami novembra 2025 je Trump napovedal, da bo množično deportiral nezakonite migrante. Še zlasti je izpostavil Haitijce, za katere je dejal, da jih bo deportiral v Venezuelo.

Donald in Melania Trump
Novice Njuna premetena igra je razkrita

Da bo množično deportiral nezakonite priseljence in prepovedal priseljevanje muslimanov, je Trump obljubljal že pred volitvami leta 2016, a na koncu obljube ni izpolnil (je pa zaostril zakonodajo in začasno omejil priseljevanje iz nekaterih muslimanskih držav).

Trump pošlje na tisoče agentov v mesta, ki jih vodijo demokrati

Dejstvo je, da ameriško gospodarstvo – takšno, kot je – potrebuje tujo delovno silo. Po nekaterih podatkih priseljenci predstavljajo petino ameriške delovne sile, vsak 20. delavec v ZDA pa je nezakoniti priseljenec.

Zvezni agenti, ki jim je uradno načeloval mejni policist Gregory Bovino, so v Minneapolisu ubili dva protestnika, kar je javno mnenje obrnilo proti Trumpovi politiki deportacij. | Foto: Guliverimage Zvezni agenti, ki jim je uradno načeloval mejni policist Gregory Bovino, so v Minneapolisu ubili dva protestnika, kar je javno mnenje obrnilo proti Trumpovi politiki deportacij. Foto: Guliverimage

V svojem drugem mandatu je Trump poslal zvezne agente treh uradov, in sicer Urada za priseljevanje in carino (ICE), mejne policiste (USBP) in mejno službo (CBP), v demokratska mesta, kjer so lovili prave in namišljene nezakonite priseljence. Te akcije so sprožile proteste, tudi v Minneapolisu v zvezni državi Minnesoti.

Zvezni agenti ubijejo dva protestnika: Trumpov preobrat

V Minneapolisu so zvezni agenti januarja ubili dva protestnika, pesnico in mamo treh otrok Renee Good ter zdravstvenega tehnika Alexa Prettija, ki je skrbel za vojaške veterane.

Nick Fuentes
Novice Pozabite Trumpa, ta mladenič je prihodnost, trdijo nekateri. Kaj to pomeni za Slovenijo?

Ta dva uboja sta ameriško javno mnenje obrnila proti Trumpovi politiki do nezakonitih priseljencev v prvem letu njegovega mandata. Zdaj naj bi zvezni agenti deportirali le nezakonite priseljence, ki se ukvarjajo s kriminalom.

Grojperji se jezijo nad Trumpom

Ta omilitev Trumpove politike deportacij je razjezila t. i. grojperje, privržence desničarja Nicholasa Fuentesa, ki pogosto hvali Adolfa Hitlerja (in tudi Stalina) ter je velik nasprotnik Izraela.

Nekateri politični analitiki sicer napovedujejo, da bodo v prihodnosti Fuentesovi grojperji prevzeli republikansko stranko.

Predsednik
Novice Sporočilo za Trumpa: Konec je
Donald in Melania Trump
Novice Konec je: Melania mora reševati moža Donalda
Donald Trump
Novice Trump ima neprijetno sporočilo za Orbana: Konec je
Riley Williams
Novice Iz zapora je prišla seks ikona ameriške skrajne desnice
nezakoniti priseljenci deportacija grojperji Donald Trump Nick Fuentes
