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Avtorji:
Ž. L., STA

Sreda,
22. 7. 2026,
15.16

Osveženo pred

27 minut

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odbojka liga narodov Rusija slovenska odbojkarska reprezentanca

Sreda, 22. 7. 2026, 15.16

27 minut

Svetovna lestvica FIVB

Slovenski odbojkarji na 5. mestu, odbojkarice 20. na svetu

Avtorji:
Ž. L., STA

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slovenska odbojkarska reprezentanca, Stožice, Slovenija : Kanada, Nik Mujanović, Tine Urnaut | Slovenijo | Foto Aleš Fevžer

Slovenijo

Foto: Aleš Fevžer

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca na najnovejši svetovni lestvici zaseda visoko peto mesto, na evropski pa je četrta. Odbojkarice so 20. na svetu, v evropski konkurenci pa zasedajo 12. mesto, so po koncu rednega dela elitne lige narodov in evropske lige sporočili iz krovne zveze.

slovenska odbojkarska reprezentanca : Poljska, Nik Mujanović
Sportal Mujanović pri vrhu najboljših posameznikov, Slovenci v akciji kot prvi

Na vrhu svetovne lestvice so znova Poljaki, ki so za več kot 30 točk ušli Italijanom na drugem mestu. Tretji so Rusi, ki jih je mednarodna zveza FIVB z lestvice umaknila spomladi 2022, pred dnevi pa jih je z enakim številom točk vrnila v razvrstitev. Četrti so Japonci, peti pa Slovenci. Med deseterico so še Američani, Brazilci, Francozi, Turki in Bolgari.

Na danes posodobljeni evropski lestvici so najboljši Italijani pred Poljaki in Rusi, četrti so Slovenci, ki so prehiteli Francoze. V prvi deseterici so še Srbija, Bolgarija, Nemčija, Finska in Belgija.

Odbojkarice izgubile štiri mest

Odbojkarice so na svetovni lestvici po porazih proti Švedinjam in nepričakovani zmagi Tajk nad Brazilkami izgubile štiri mesta in s 16. nazadovale na 20. Na evropski lestvici pa je med ženskimi reprezentancami najuspešnejša Srbija pred Italijo, Slovenija je 12.

Po koncu lige narodov bodo tekmovanja pod okriljem FIVB za letos končana, najboljše ženske in moške reprezentance pa avgusta in septembra čaka še evropsko prvenstvo.

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