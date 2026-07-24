V prevzemnem boju za Addiko Bank med NLB in avstrijsko bančno skupino Raiffeisen Bank International (RBI) je očitno zmagala zadnja. RBI je na svojih spletnih straneh objavil, da so na današnji dan njihovo prevzemno ponudbo sprejeli delničarji, ki imajo v lasti 55,6 odstotka delnic Addika. S tem je RBI dosegla prevzemni prag.

Ob 9. uri danes zjutraj je tako RBI dobila izjave o sprejemu prevzemne ponudbe od lastnikov 10.720.331 delnic Addiko Bank. To predstavlja 55,58 odstotka celotnega kapitala in presega 55-odstotni prevzemni prag.

Število delnic, na katere se nanašajo prejete izjave delničarjev o sprejetju ponudbe, vključuje tudi 1.878.167 delnic srbske Alta Group, ki ima v lasti 9,63 odstotka Addiko Bank, a z nakupnimi opcijami za druge delnice njen vpliv v lastništvu razširi na 29,59 odstotka.

Objava RBI prihaja po tistem, ko se je v četrtek ob 17. uri iztekel rok, do katerega so v NLB dali delničarjem Addiko Bank, ki so že sprejeli ponudbo RBI, čas, da svojo izjavo o sprejemu prekličejo in svoje delnice ponudijo v okviru rivalske ponudbe največje slovenske banke.

Ponudba NLB bistveno višja od ponudbe RBI

Do 9. ure izjav o preklicu v RBI niso prejeli, iz tehničnih razlogov pa dopuščajo možnost, da kakšne še prejmejo. Ponudba RBI velja do 29. julija do 17. ure.

NLB sicer za delnico Addiko Bank v okviru dvakrat zvišane ponudbe ponuja 37 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend. Ponudba NLB, ki se prav tako izteče 29. julija, je bistveno višja od tiste RBI. Predstavlja namreč 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo RBI, ki za delnico ponuja 26,50 evra.

Prag uspešnosti ponudbe je NLB vmes znižala s 75 odstotkov na 50 odstotkov in eno delnico, medtem ko je prag uspešnosti ponudbe RBI pri 55 odstotkih.

RBI bi z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg

V četrtek pred iztekom roka za preklic izjav o sprejemu ponudbe RBI so iz NLB sporočili, da so njihovo ponudbo sprejeli delničarji z več kot 30 odstotki delnic Addika.

NLB in RBI se za Addiko Bank s sedežem na Dunaju, ki je nastala iz propadle Hypo Alpe Adria Bank in deluje v regiji nekdanje Jugoslavije, potegujeta predvsem zato, ker bi RBI z njenim prevzemom med drugim znova vstopila na slovenski trg, s katerega se je pred leti umaknila, NLB pa želi prek prevzete banke še razširiti svojo prisotnost v regiji in predvsem vstopiti na hrvaški trg bančnih storitev.