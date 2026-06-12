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Avtor:
Sportal

Petek,
12. 6. 2026,
14.06

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek
Eva Zatković slovenska ženska odbojkarska reprezentanca Türk Hava Yolları SK odbojka

Petek, 12. 6. 2026, 14.06

47 minut

Selitev

Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji

Avtor:
Sportal

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Eva Zatković | Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji. | Foto Aleš Oblak

Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji.

Foto: Aleš Oblak

Slovenska odbojkarska reprezentantka Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji. Po dveh sezonah igranja na Kitajskem se bo v prihodnji klubski sezoni dokazovala v dresu turškega prvoligaša Türk Hava Yolları SK, so sporočili iz Odbojkarske zveze Slovenija.

Slovensko odbojkarico Evo Zatković, ki bo avgusta dopolnila 25 let, v sezoni 2026/27 čaka nov izziv. Iz Kitajske, kjer je zadnji dve sezoni branila barve ekipe Liaoning Donggang Strawberry Alliance, se seli v Turčijo, kjer bo nosila dres prvoligaša Türk Hava Yolları SK.

Mlada korektorica, ki tudi letos uspešno zastopa slovenske barve v evropski ligi, se po šestih letih igranja v tujini prvič podaja v Turčijo, kjer bo naredila nov korak v svoji karieri.

Eva Zatković | Foto: Luka Pašič Foto: Luka Pašič "Zelo se veselim naslednje sezone in novega izziva v Turčiji. Za selitev sem se odločila predvsem zaradi kakovosti in visoke ravni turške lige, ki že vrsto let velja za eno najmočnejših na svetu. Po dveh sezonah na Kitajskem mi dodatno veliko pomeni tudi bližina doma. Klub me je prepričal s svojo dobro organiziranostjo, jasno zastavljenimi visokimi cilji ter možnostjo nadaljnjega osebnega in igralskega napredka. Verjamem, da je to pravo okolje za moj naslednji korak v karieri, zato komaj čakam, da se pridružim ekipi," je dejala v izjavi za OZS.

Türk Hava Yolları SK je v sezoni 2025/26 zasedel sedmo mesto v turškem državnem prvenstvu prve lige Vodafone Sultanlar, moči pa je meril tudi v evropskem pokalu CEV in turškem pokalu.

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