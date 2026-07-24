V Dupleku so v zadnjem obdobju znova beležili več primerov nevarnih in nasilnih ravnanj, ki med prebivalci povzročajo zaskrbljenost in občutek zmanjšane varnosti. Gre predvsem za kršitve mladoletnikov, zato so se na današnjem sestanku s predstavniki policije, centra za socialno delo in osnovne šole dogovorili za nadaljnji povečan nadzor policije.

Kot je ob tem pojasnil župan Mitja Horvat, so že novembra lani na pobudo občine imeli sestanek s pristojnimi, na njem pa je policija zagotovila dodatne ukrepe. Stanje se ni izboljšalo, kot so pričakovali, saj so bili v zadnjem času spet priča nekaj primerom vandalizma, ustrahovanja, nevarnih voženj, nadlegovanja otrok in fizičnega nasilja.

"Občina in župan nimata policijskih, preiskovalnih ali socialnovarstvenih pooblastil. Lahko zgolj opozarjamo na problematiko ter zahtevamo ukrepanje," je dejal župan in občane pozval, da grožnje, nasilje ali nevarno ravnanje takoj prijavijo policiji na številko 113 ter ji posredujejo tudi morebitne posnetke in drugo dokazno gradivo.

Po njegovih besedah se deviantna dejanja ponavljajo z bolj ali manj istimi udeleženci, policisti pa so jim danes pojasnili, da zoper vsako tako dejanje ukrepajo v okviru zakonskih možnosti. Ker gre za mladoletne osebe, je problematika po njihovem še toliko bolj kompleksna, postopki pa nekoliko daljši, kot bi si želeli.

"Ljudem želimo zagotoviti občutek varnosti, kar pomeni, da bo povečana preventivna prisotnost policistov. Vsekakor pa je naloga občine oziroma moja predvsem ta, da občanom sporočimo, da morajo zaupati organom pregona in naj ne ravnajo na lastno pest," je dodal.

Policisti se bodo odzvali na vsako prijavo

Kot je po sestanku povedal predstavnik mariborske policije Mitja Hari, je bil ta konstruktiven. Ob tem je dodal, da spremljajo varnostno problematiko v občini in ocenjujejo, da je še vedno obvladljiva.

Zagotovil je, da se bodo policisti, tako kot doslej, odzvali na vsako prijavo. Ker naj bi se občani bali prijaviti nekatere primere, jih je spomnil, da lahko prekrške ali kazniva dejanja prijavijo na anonimno številko.

Na očitke, da občani, tudi kadar pokličejo policijo, dobijo odgovor, da v Dupleku policijske patrulje ni, je Hari dejal, da posebne patrulje za ta kraj res nimajo, zagotovo pa vodstvo policijske postaje policiste vsakodnevno usmerja tudi k njim.

Po njegovih podatkih so od letošnjega marca izvedli 12 poostrenih nadzorov, pri čemer so ugotovili številne kršitve cestnoprometnih predpisov, dvema mladoletnikoma pa so zasegli skuterja.

"Kar zadeva prijavljena kazniva dejanja, so enega že razrešili. Storilca sta bila mladoletnika, podali smo kazensko ovadbo. Drugo dejanje, ki je bilo storjeno prejšnji petek, pa je še v fazi preiskave," je pojasnil in potrdil, da bo policija nadaljevala svoje aktivnosti in povečano prisotnost patrulj.

Predstavnica Centra za socialno delo Maribor izjave po sestanku ni dajala, v pisnem odzivu pa so zapisali, da resno obravnavajo vsakršno nasilje, tudi medvrstniško.

"V primerih, ko mladoletnik ponavlja prekrške, kazniva dejanja ali druga tvegana oziroma nasilna ravnanja, CSD prouči okoliščine, ki lahko vplivajo na takšno vedenje, ter oceni, katere oblike pomoči, nadzora ali zaščite so potrebne," so zapisali, ob tem pa poudarili, da je pomembno, da so konkretni dogodki prijavljeni takoj in da so pristojnim posredovane čim bolj natančne informacije.