Predsednik SD Matjaž Han je v intervjuju za Siol.net povedal, da SD ne namerava sodelovati v vladi v senci, kamor jih je povabil predsednik Svobode Robert Golob. Celoten intervju z Matjažem Hanom bo objavljen prihodnjo nedeljo.

Potem ko je predsednik Svobode Robert Golob v začetku julija napovedal, da bo 13. septembra začela delovati vlada v senci, je včeraj k sodelovanju povabil še stranke SD, Levica in Prerod. Po delovnem kosilu so bili v levosredinskih strankah glede sodelovanja z Golobom zadržani, danes pa je predsednik SD Matjaž Han v intervjuju za Siol.net jasno povedal, da v Golobovo vlado v senci ne bodo šli.

"V politiki je treba imeti neki odnos do političnih partnerjev, političnih strank in predsednikov. Tega odnosa se ne da graditi tako, da ponudiš neki papir. Mi v vladi v senci zato ne nameravamo sodelovati," je povedal Han.

Dodal je, da opozicija že sodeluje pri temah, pri katerih je treba vladno koalicijo opozoriti, da dela narobe. "Ne potrebujemo nobenih koordinatorjev. Vemo, kaj je treba narediti, Socialni demokrati smo alternativa za vodenje naslednje vlade," je dejal Han.

Celoten intervju s predsednikom SD, v katerem je spregovoril o zapletih pri imenovanju njegove predhodnice Tanje Fajon, o delovanju stranke v prejšnji koaliciji, pripravah stranke na lokalne volitve, pa tudi o svojem zasebnem življenju, bomo na Siol.net objavili prihodnjo nedeljo.

Tudi Prebiličev Prerod zavrnil Goloba



Tudi iz stranke Prerod Vladimirja Prebiliča so sporočili, da se projektu vlade v senci ne bodo pridružili. "Prerod ni bil del koalicije, ki jo je vodilo Gibanje Svoboda, ko je ta upravljala državo, zato se tudi danes ne vidi kot del vlade v senci pod njenim vodstvom," so sporočili iz stranke.