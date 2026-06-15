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Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
8.03

Osveženo pred

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Natisni članek
strmoglavljenje letalo ZDA padalci pilot nesreča nesreča preiskava

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 8.03

1 ura, 6 minut

V strmoglavljenju padalskega letala v Misuriju 12 mrtvih #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 1,11

V bližini letališča Butler Memorial Airport pri Kansas Cityju v ameriški zvezni državi Misuri je v nedeljo strmoglavilo zasebno letalo za izvajanje skokov s padalom. Umrli so pilot in 11 padalcev na krovu, so sporočile oblasti. Vzrok za nesrečo še ni znan.

Po do zdaj znanih informacijah se je letalo po vzletu okoli 11.30 po lokalnem času iz neznanega razloga obrnilo in strmoglavilo na območje v bližini avtoceste, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

strmoglavljenje, letalo, padalci, Missouri, ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters

V luči nogometnega svetovnega prvenstva, katerega tekme se igrajo tudi v Kansas Cityju, je lokalni šerif Chad Anderson na novinarski konferenci pomiril javnost in dejal, da za zdaj nič ne kaže na to, da je dogodek povezan s terorizmom. "V vseh pogledih se zdi, da gre za nesrečo," je zatrdil.

strmoglavljenje, letalo, padalci, Missouri, ZDA | Foto: Reuters Foto: Reuters

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