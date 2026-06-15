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Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
15. 6. 2026,
8.42

Osveženo pred

37 minut

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Natisni članek
helikopter Oliver Tree nesreča nesreča

Ponedeljek, 15. 6. 2026, 8.42

37 minut

Pevec Oliver Tree umrl v trčenju helikopterjev, ob njem še pet žrtev

Avtor:
N. V.

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Oliver Tree | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Helikopterska nesreča v Riu de Janeiru je terjala življenja šestih ljudi, med njimi je bil priljubljeni ameriški pevec Oliver Tree.

V nedeljo zjutraj sta nad Riom de Janeirom trčila helikopterja, v nesreči je umrlo vseh šest ljudi na krovu obeh zrakoplovov, poroča CNN in navaja, da je bil med žrtvami tudi ameriški pevec Oliver Tree.

32-letni Tree je bil v Braziliji v okviru svoje prve svetovne turneje, na kateri je promoviral album Love You Madly Hate You Badly, nazadnje je nastopil 6. junija v São Paulu.

Ob pevcu so bili v helikopterju še argentinski youtuber Gaspi, argentinski režiser Lucas A. Vignale, brazilski didžej in producent Lucas Brito Chaves ter pilot Alexandre Souza, v drugem helikopterju je sam letel pilot Charles Marsillac.

Oliver Tree na letošnjem festivalu Coachella | Foto: Profimedia Oliver Tree na letošnjem festivalu Coachella Foto: Profimedia

Oliver Tree je prvič zaslovel leta 2010, ko je imel le 17 let, in začel sodelovati z velikimi imeni elektronske glasbe, kot so didžej Skrillex in duo Zeds Dead. Leta 2020 je izdal prvi studijski album Ugly Is Beautiful z uspešnico Life Goes On, ki je dosegla platinasto prodajo. Sledila sta albuma Cowboy Tears in Alone In A Crowd, aprila letos pa še Love You Madly Hate You Badly.

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