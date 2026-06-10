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Avtor:
M. L.

Sreda,
10. 6. 2026,
20.01

Osveženo pred

13 minut

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Natisni članek

Natisni članek
smrt kolesar Murter Hrvaška

Sreda, 10. 6. 2026, 20.01

13 minut

Nesreča

V nesreči na Murterju umrl 67-letni slovenski kolesar

Avtor:
M. L.

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Murter, Dalmacija | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Na hrvaškem otoku Murter je danes zjutraj v hudi prometni nesreči umrl 67-letni slovenski kolesar. Vanj je med vožnjo na kolesu trčil osebni avtomobil, ki ga je vozil 75-letni hrvaški voznik.

Do prometne nesreče je prišlo, ko je 75-letni voznik avtomobila z registrskimi tablicami Šibenika ob izstopu iz desnega ovinka na ravnem delu začel s prehitevanjem električnega kolesa.

Med zaviranjem je s sprednjim desnim delom avtomobila trčil v zadnji levi del električnega kolesa, ki ga je vozil 67-letni slovenski državljan. Ta je vozil v isti smeri proti kraju Betina in ni nosil zaščitne čelade, policijo povzema Dnevnik.hr.

V zadnjih dneh smo poročali že o več nesrečah in smrtih slovenskih državljanov v tujini:

Val di Fanes
Novice Tragedija v Dolomitih: pogrešano Slovenko našli mrtvo
Most Antenal
Novice Tragedija na Hrvaškem: Slovenec prebil zaščitno ograjo na mostu, zapeljal v morje in umrl

smrt kolesar Murter Hrvaška
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