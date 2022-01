Ihan: Vsak dramatičen članek še ne pomeni dramatične spremembe #video

"To nagrado jemljem kot neko pozornost za to, kar počnem že leta in seveda počnem iz veselja. Čutim potrebo, da znanstveni del življenja, ki ga živim, aktualiziram v širši skupnosti. Nujno je, da znanost razume skupnost. Zdaj pa je tudi obratno. Torej, da skupnost za svoj obstoj razume najnovejša znanstvena spoznanja, ki na žalost tako temeljito vplivajo na naše življenje," je ob prejetju naziva komunikator znanosti za leto 2021, ki ga mu je podelila Slovenska znanstvena fundacija, komentiral klinični mikrobiolog in imunolog Alojz Ihan. Poudaril je tudi, da se javnost prenaglo odzove na objavljena dognanja, in ocenil, da bi bilo morda bolje, če bi v času epidemije stroka in politika delovali ločeno.

V epidemiji potekajo nenaravna soočenja med znanostjo in družbo ter stroko in družbo. Znanstveniki si izmenjujemo svoje eksperimente in le redko pride kaj tako pomembnega, kar zanima tudi družbo. V tem trenutku pa je moteče, da družba hlasta za tem, kaj je najnovejši znanstveni članek poročal o virusu, in zato pride do mnogih prenagljenih interpretacij.

"V veliki meri je z zdravo pametjo treba pojasniti, da vsak članek, ki objavi nekaj dramatičnega, ne pomeni, da se bo tudi življenje družbe tako dramatično spremenilo," je še ocenil Ihan.

Povedal je tudi, da je javnost sicer spoznala samo nekatere segmente dialoga, ki potekajo med stroko in znanostjo, danes pa je javnost tako zainteresirana za epidemijo, da istočasno živi razvoj znanosti in spreminjanje pravil stroke, na katere znanost vpliva. To povzroča zmedo. "Ljudje nek članek doživljajo, še preden stroka izreče enoznačno mnenje," pravi Ihan.

Pri nas lahko rečemo, da bi bilo bolje, glede občutenja Slovencev do stroke in politike, če bi bila stroka ločena od političnega odločanja. Na ta način bi bilo lažje tudi politiki. Ta pretirana združitev politike in stroke pa ustvarja pretiran polarizem, je sklenil.