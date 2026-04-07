Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Torek,
7. 4. 2026,
10.39

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Pustertal HK Olimpija hokej IceHL

Torek, 7. 4. 2026, 10.39

7 minut

Liga ICE, polfinale, peta tekma

Nov večer, ko za Olimpijo šteje le zmaga

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Pustertal : HK Olimpija | Olimpija zvečer gostuje pri Pustertalu. Zmaga pomeni podaljšanje sezone, poraz pa konec sezone. | Foto HC Pustertal

Olimpija zvečer gostuje pri Pustertalu. Zmaga pomeni podaljšanje sezone, poraz pa konec sezone.

Foto: HC Pustertal

Pred hokejisti HK Olimpija je nova polfinalna tekma IceHL, na kateri zanje šteje le zmaga. Če jim bo v Brunicu uspelo prvič v seriji v gosteh premagati Pustertal, se bo serija v četrtek nadaljevala v Tivoliju. V primeru poraza ljubljanskega moštva bo zanj sezone konec, saj Pustertal v polfinalu na štiri zmage vodi s 3:1. Si je pa finale že zagotovil Gradec, ki je Fehervar izločil brez poraza.

HK Olimpija
Sportal Kanadčan po trilerju, po katerem ostajajo "med živimi": Nismo razmišljali o frustraciji, ponosen sem #video

Po treh polfinalnih porazih z 0:3 je Olimpija na nedeljski četrti polfinalni tekmi proti Pustertalu slabi dve minuti do izteka rednega dela zaostajala, a ji je uspelo izenačiti in izsiliti podaljšek, v tem pa zadeti za prvo zmago in podaljšanje sezone. Vsaj še za eno tekmo.

Že zvečer jo namreč na Južnem Tirolskem čaka obračun, ki odloča o tem, ali bo zeleno-beli tabor nadaljeval sezono. Zmaga Olimpije pomeni vsaj še eno polfinalno tekmo – v četrtek v Tivoliju –, poraz Olimpije pa konec njenega tekmovalnega obdobja in finalno vstopnico Pustertala, za katerega igra slovenski napadalec Rok Tičar.

"Stvari za nas so jasne: ali zmagamo ali pa končamo sezono"

"Smo odlična skupina fantov, ki verjamejo do konca. Potrebovali smo zmago, jo dobili, tako da serija še ni končana. Zmaga nas je dvignila, nam dala določeno samozavest, naša vera je večja. Treba bo slediti načrtu tekme, začetek bo pomemben. Verjamem, da oni razmišljajo o tem, da potrebujejo le še eno zmago za finale, a ne bomo se pustili zlahka. Stvari za nas so jasne: ali zmagamo ali pa končamo sezono," je po nedeljski zmagi v pogovoru z novinarji dejal ameriški branilec T. J. Brennan.

"Verjamem, da oni razmišljajo o tem, da potrebujejo le še eno zmago za finale, a ne bomo se pustili zlahka." Foto: Aleš Fevžer

Večerno srečanje se bo začelo ob 19.45

Prvi finalist je že znan. To je zmagovalec rednega dela Gradec, ki je v končnici še neporažen. Potem ko je v četrtfinalu s 4:0 v zmagah izločil Beljak, je v polfinalu s 4:0 odpravil še Fehervar Anžeta Kuralta.

ICEHL, polfinale, peta tekma:

Torek, 7. april

IceHL, polfinale:

Graz 99ers – Fehervar AV19 /4:0/
Pustertal – HK Olimpija /3:1/

/ / razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

Pustertal : HK Olimpija
Pustertal HK Olimpija hokej IceHL
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Do 720 € prihranka s paketi Naj

