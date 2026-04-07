Slovenski cestnohitrostni avtomobilistični dirkač Mark Kastelic bo v sezoni 2026 vozil za znamko Porsche. Letos bo nastopal za avstrijsko moštvo Razoon racing iz Gradca. Svoj prvi uradni test v zmogljivem dirkalniku razreda GT3 je opravil pred dnevi na dirkališču Red Bull Ring v Avstriji.

Kastelic, ki bo avgusta dopolnil 19 let, velja za enega najobetavnejših slovenskih dirkačev. Po sezoni 2025, v kateri je postal italijanski prvak v razredu GT4, se zdaj seli razred višje.

Nastopal bo v nemški seriji ADAC GT Masters, ob tem bo nastopil še na nekaterih dodatnih dirkah. Izmed vseh je najbolj znana in tudi najbolj zahtevna zagotovo dirka 24 ur SPA v Belgiji.

"Verjamem vase in vem, da sem položaju lahko kos"

"Prvič sem preizkusil novi dirkalnik na tej stezi in moram reči, da sem navdušen. Nova ekipa je ob meni in novi obrazi okrog mojega dirkalnika, a je vse v redu. Fantje so super in energija v moštvu je prava. Navajam se na novi dirkalnik. Pred začetkom sezone nameravamo opraviti še en test. Čeprav sem v lanski sezoni vozil mercedes, ki ima motor spredaj, sem se presenetljivo hitro privadil tudi na porscheja z motorjem zadaj. Verjamem, da bo štart sezone dober. Uživam. Hitrosti s tem vozilom so povsem drugačne. Ne samo na ravnini, ampak predvsem skozi ovinke. Ta avto ima veliko aerodinamičnih dodatkov in je prilepljen na dirkaški asfalt. G-sile skozi ovinke ali pri pospeševanju in zaviranju so precej večje. Bolje je treba biti pripravljen. Tudi vozniški slog je zaradi vsega tega drugačen in sam zato skušam tudi na simulatorju doma vaditi čim več. Manjka mi dirkaških kilometrov, a sem vseeno suveren. Verjamem vase in vem, da sem položaju lahko kos. Upam, da bom imel tudi hitrega sovoznika in da bova skupaj lahko dosegla kakšen dober rezultat," je v izjavi dejal Kastelic.