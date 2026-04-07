Po hudi delovni nezgodi umrl 27-letni državljan BiH

Z mariborske policijske uprave so sporočili, da je 27-letnik, ki se je v ponedeljek dopoldne med delom s kovinsko konstrukcijo huje poškodoval, umrl. Nesreča se je zgodila v Mariboru.

Po prvih informacijah se je nesreča zgodila med delom s kovinsko konstrukcijo. Ta se je podrla na 27-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki se je pri tem huje poškodoval. Po nezgodi je bilo njegovo življenje ogroženo, kasneje pa je za posledicami umrl.

Policija je v ponedeljek opravila ogled kraja nezgode in nadaljuje ugotavljanje vseh okoliščin, ki so privedle do nesreče. Zbirajo tudi obvestila o sumu storitve kaznivega dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost.