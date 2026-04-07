V četrtfinalu evropske lige tudi Novak in Blagotinšek

Sezona v evropski rokometni ligi se bliža koncu. Nastop v četrtfinalu sta si danes s Flensburgom priigrala tudi Domen Novak in Blaž Blagotinšek , ki sta k remiju Flensburga proti danskemu Skanderborg Aarhus s 33:33 (16:13) prispevala vsak po en gol. Nemci so dobili prvo tekmo na Danskem z 32:28.

Četrtfinale si je danes priigral tudi francoski Montpellier. Turški Elverum je povratno tekmo sicer dobil s 35:31 (18:19), a so bili Francozi na prvem obračunu boljši s 36:24.

Že pred tem so si četrtfinale zagotovili Kiel, Hannover, Porto in Vardar Skopje z Jako Malusom.

Preostala udeleženca bosta znana danes po obračunih Melsungen - Fredericia in Kristianstad - Nexe Našice.