Naftni derivati dražji

Regulirane cene naftnih derivatov na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest so se opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se je podražil za 3,7 centa na 1,653 evra, liter dizla za 8,7 centa na 1,894 evra, liter kurilnega olja pa za 9,9 centa na 1,555 evra. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka.

Trošarine na bencin vlada tokrat ni spreminjala, trošarini na dizelsko gorivo in kurilno olje pa sta že na najnižji možni ravni. Vlada je v odzivu na rast cen goriv po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu že tudi začasno ukinila plačilo okoljske dajatve na gorivo.

Če cen ne bi regulirali in ne bi oprostili plačila okoljske dajatve, bi bilo za liter 95-oktanskega bencina po oceni ministrstva za okolje, podnebje in energijo treba odšteti okoli 1,819 evra, za liter dizla okoli 2,077 evra, za liter kurilnega olja pa okoli 1,761 evra.

Marže trgovcev so skladno z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva, 0,0994 evra za liter 95-oktanskega bencina in 0,08 evra za liter kurilnega olja.

Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci medtem od 20. marca oblikujejo prosto. Vlada se je za to odločila zaradi povečanega povpraševanja in nižjih cen goriv v Sloveniji v primerjavi s sosednjimi državami.