Obisk bencinskih servisov od danes dražji

Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči zvišale. Tako je liter 95-oktanskega bencina na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest z 1,709 evra za 2,6 centa dražji kot v preteklem sedemdnevnem obdobju, liter dizelskega goriva pa se je podražil za 1,9 centa na 1,753 evra.

Dražji je tudi nakup kurilnega olja, katerega cena je z 1,391 evra za liter višja za 1,8 centa.

Cene bodo veljale do vključno 25. maja.

Trošarin vlada tokrat ni spreminjala, že prejšnji teden, ko sta ceni 95-oktanskega bencina in dizla ostali nespremenjeni, pa je ob znižanju trošarine za bencin po začasni ukinitvi znova uvedla plačevanje okoljske dajatve na pogonska goriva in kurilno olje.

Cene se izračunavajo na sedem dni

Cene teh naftnih derivatov na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se izračunavajo na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter gibanju tečaja dolar-evro. Marže trgovcev so ob tem še naprej omejene navzgor.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto.