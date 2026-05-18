Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
13.24

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51

Natisni članek

Natisni članek
trošarine Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bencinski servis cene goriva dizel bencin naftni derivati

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 13.24

49 minut

Opolnoči podražitev naftnih derivatov

Avtorji:
A. P. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51
Petrol, gorivo, bencin, dizel | Cene bodo veljale do vključno 25. maja, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo. | Foto STA

Cene bodo veljale do vključno 25. maja, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Foto: STA

Regulirane cene naftnih derivatov se bodo s torkom zvišale. 95-oktanski bencin se bo na servisih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter.

Cene bodo veljale do vključno 25. maja, so danes sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Trošarine se ne bodo spreminjale

Trošarin vlada ni spreminjala. Za liter 95-oktanskega bencina je trošarina določena pri 0,42625 evra, za liter dizla pri 0,33000 evra in za liter kurilnega olja pri 0,07875 evra.

Če cen ne bi regulirali, bi bilo treba po oceni ministrstva za liter 95-oktanskega bencina odšteti okoli 1,789 evra, za liter dizla okoli 1,835 evra in za liter kurilnega olja okoli 1,495 evra.

Marže trgovcev so v skladu z vladno uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov omejene in lahko znašajo največ 0,0983 evra za liter dizelskega goriva in 0,0994 evra za liter omenjenega bencina ter za kurilno olje največ 0,08 evra za liter.

Cene se bodo izračunavale na sedem dni

Cene teh naftnih derivatov na servisih zunaj avtocest in hitrih cest se bodo po navedbah resornega ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na sedem dni, in sicer na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu ter gibanju tečaja dolar-evro.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah lahko trgovci od 20. marca oblikujejo prosto.

Po podatkih s spletne strani goriva.si sta ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na Petrolovih prodajnih mestih ob avtocestah trenutno pri 1,836 oz. 1,859 evra za liter, na prodajnih mestih družbe Mol & Ina pa pri 1,783 oz. 1,834 evra za liter.

Gorivo, bencin, dizel, Petrol
Novice Naftni šok po vojni proti Iranu: kdo služi na račun Evropejcev?
tovornjak z gorivom, gorivo
Novice Cene nafte se ponovno višajo
trošarine Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bencinski servis cene goriva dizel bencin naftni derivati
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.