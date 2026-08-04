Regulirane cene naftnih derivatov so se opolnoči spremenile. Liter 95-oktanskega bencina se je pocenil za dva centa na 1,583 evra, medtem ko se je liter dizla podražil za 5,4 centa na 1,882 evra, liter kurilnega olja pa za 5,8 centa na 1,494 evra. Cene bodo veljale do vključno 10. avgusta.

Vlada trošarin, ki so za dizelsko gorivo že na minimalno dovoljenih, ni spreminjala.

Je pa vlada pred dnevi za ublažitev rasti cen goriv za dva meseca zamrznila plačevanje prispevka za energetsko učinkovitost ter okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje.

Cene teh naftnih derivatov se bodo po navedbah ministrstva tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi sedemdnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane. Slovenija je z obstoječimi instrumenti že skoraj v celoti izkoristila razpoložljivi manevrski prostor za blažitev cenovnih pritiskov na področju pogonskih goriv. Vlada se je zato odločila, da Evropsko komisijo zaprosi za dovoljenje za začasno znižanje trošarin pod trenutno dovoljeni minimum, ki ga določa zakonodaja EU.