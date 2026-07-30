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Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
16.37

Osveženo pred

39 minut

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Natisni članek

Natisni članek
kanal C0 komunala projekt revizija vlada vpliv okolje

Četrtek, 30. 7. 2026, 16.37

39 minut

Vlada po novi odločbi glede kanala C0 za umik predloga za revizijo prejšnje

Avtorji:
Na. R., STA

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Kanal C0 | Kanal C0 je del velikega komunalnega projekta. | Foto STA

Kanal C0 je del velikega komunalnega projekta.

Foto: STA

Vlada je s sklepom državnemu odvetništvu naložila umik predloga za dopustitev revizije zoper sodbo upravnega sodišča glede kanala C0. Za to se je odločila, ker je ministrstvo za okolje in prostor v ponovnem postopku odločilo drugače in Mestni občini Ljubljana naložilo, da mora kanal, obdan s kineto, prestati presojo vplivov na okolje.

Ministrstvo za okolje in prostor je v ponovnem postopku po sodbi upravnega sodišča odločilo drugače kot nekdanje ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Zoper sodbo je bil vložen predlog za dopustitev revizije na vrhovno sodišče, ker pa je ministrstvo sprejelo novo odločitev, je odpadel pravni interes za vztrajanje pri postopku pred vrhovnim sodiščem, so pojasnili.

Polona Rifelj | Foto: STA Polona Rifelj Foto: STA Vztrajanje pri revizijskem postopku bi lahko pomenilo podvajanje sodnih postopkov, saj je zoper novo odločbo ministrstva za okolje in prostor mogoče vložiti tožbo na upravno sodišče. Kot je pred dnevi povedala ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj, pričakuje, da bo ljubljanska občina zoper novo odločitev ministrstva sprožila upravni spor pred upravnim sodiščem.

Izvedbo presoje vplivov na okolje za del kanala C0 s kanaleto zahteva Alpe Adria Green. Upravno sodišče je sredi aprila odpravilo odločbo takratnega ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s katero je odpravilo sklep agencije za okolje iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter zadevo vrnilo v ponovni postopek ministrstvu. Ministrstvo za okolje in prostor je sedaj precenilo, da je za del trase s kineto obvezna presoja vplivov na okolje.

Kanal C0 je del velikega komunalnega projekta Čisto zate oz. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Ker je pridobil tudi evropska sredstva, nosilce projekta zavezujejo skrajni roki. Ljubljanska občina mora s kanalom povezati občini Vodice in Medvode s centralno čistilno napravo v Zalogu. Rok za to je sredi februarja prihodnje leto. Ministrica Rifelj je pred dnevi ocenila, da bo to zelo težko.
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