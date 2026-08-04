Dobra novica o legendarnem slovenskem alpinistu Andreju Štremflju, ki se je v četrtek poškodoval v severni triglavski steni. Pet dni zatem je zapustil intenzivni oddelek. "Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh vas," je na Facebooku zapisala njegova žena Marija Štremfelj.

"Danes Andrej zapuṣ̌ča intenzivni oddelek. Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh vas, ki ste v teh dneh pošiljali dobre želje in molitve, za kar se zahvaljujeva vsem in vsakemu posebej," je v objavi na Facebooku zapisala Marija Štremfelj in dodala fotografijo z Andrejem Štremfljem.

V severni triglavski steni, v dolgi Nemški smeri, se je v četrtek popoldne odlomil del skale in je huje poškodoval alpinista in alpinistko, so takrat sporočili z uprave za zaščito in reševanje. S pomočjo helikopterja so prepeljali v UKC Ljubljana. Šlo je za 69-letnega škofjeloškega alpinista, ki je plezal v navezi z 42-letno alpinistko.

Štremfelj sodi med legende slovenskega alpinizma. V zgodovino se je vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati takrat prva Jugoslovana stopila na vrh Mount Everesta. Drugič se je na najvišji vrh sveta povzpel leta 1990, skupaj z ženo Marijo in Janezom Megličem. Leta 1992 je za osvojitev gore Kangčendzenge z Markom Prezljem dobil Bloudkovo nagrado in zlati cepin. Leta 2018 je kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.