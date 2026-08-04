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Avtor:
M. P.

Torek,
4. 8. 2026,
21.20

Osveženo pred

40 minut

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alpinizem Andrej Štremfelj Marija Štremfelj nesreča nesreča Triglav Naj planinska koča Naj planinska koča

Torek, 4. 8. 2026, 21.20

40 minut

Nesreča v severni triglavski steni

Andrej Štremfelj je zapustil intenzivni oddelek

Avtor:
M. P.

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Andrej Štremfelj | Andrej Štremfelj | Foto Grega Valančič/Sportida

Andrej Štremfelj

Foto: Grega Valančič/Sportida

Dobra novica o legendarnem slovenskem alpinistu Andreju Štremflju, ki se je v četrtek poškodoval v severni triglavski steni. Pet dni zatem je zapustil intenzivni oddelek. "Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh vas," je na Facebooku zapisala njegova žena Marija Štremfelj.

Andrej Štremfelj
Sportal Huje se je poškodoval znani slovenski alpinist Andrej Štremfelj

"Danes Andrej zapuṣ̌ča intenzivni oddelek. Pot rehabilitacije se je začela z močno podporo vseh vas, ki ste v teh dneh pošiljali dobre želje in molitve, za kar se zahvaljujeva vsem in vsakemu posebej," je v objavi na Facebooku zapisala Marija Štremfelj in dodala fotografijo z Andrejem Štremfljem.

V severni triglavski steni, v dolgi Nemški smeri, se je v četrtek popoldne odlomil del skale in je huje poškodoval alpinista in alpinistko, so takrat sporočili z uprave za zaščito in reševanje. S pomočjo helikopterja so prepeljali v UKC Ljubljana. Šlo je za 69-letnega škofjeloškega alpinista, ki je plezal v navezi z 42-letno alpinistko.

Štremfelj sodi med legende slovenskega alpinizma. V zgodovino se je vpisal 13. maja 1979, ko sta z Nejcem Zaplotnikom kot prva Slovenca in hkrati takrat prva Jugoslovana stopila na vrh Mount Everesta. Drugič se je na najvišji vrh sveta povzpel leta 1990, skupaj z ženo Marijo in Janezom Megličem. Leta 1992 je za osvojitev gore Kangčendzenge z Markom Prezljem dobil Bloudkovo nagrado in zlati cepin. Leta 2018 je kot prvi slovenski alpinist prejel zlati cepin za življenjsko delo.

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alpinizem Andrej Štremfelj Marija Štremfelj nesreča nesreča Triglav Naj planinska koča Naj planinska koča
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