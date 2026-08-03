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Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
3. 8. 2026,
12.27

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek

Natisni članek
bencin dizel kurilno olje gorivo cene

Ponedeljek, 3. 8. 2026, 12.27

4 minute

Znane so nove cene goriv, ki začnejo veljati v torek

Avtor:
Na. R.

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Vrsta pred bencinskim servisom v Moskvi junija 2026 | Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar–evro. | Foto Guliverimage

Cene omenjenih naftnih derivatov se bodo tudi v prihodnje izračunavale na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu (vir: angleško PLATT'S European Marketscan) in gibanju tečaja ameriški dolar–evro.

Foto: Guliverimage

Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri, 4. avgusta 2026, do vključno ponedeljka, 10. avgusta 2026, znašale 1,583 evra za liter bencina, 1,882 evra za liter dizelskega goriva in 1,494 evra za liter kurilnega olja.

Za liter NMB 95 bo ob trošarini, ki je določena na 0,41759 evra za liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, treba plačati 1,583 evra za liter (cena pred spremembo 1,603 evra za liter), pri 50 litrih to znese 79,15 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95 ter bencina ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo po naših ocenah za liter NMB 95 treba odšteti okoli 1,782 evra za liter. 

Liter dizla bo ob trošarini, ki je določena na 0,33000 evra za liter na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest, v novem obdobju znašal 1,882 evra za liter (cena pred spremembo 1,828 evra za liter), kar pri 50 litrih znese 94,10 evra. Če ne bi regulirali cen dizla ter dizla ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo po naših ocenah za liter dizla treba odšteti okoli 2,097 evra za liter.

Za liter kurilnega olja bo ob trošarini, ki je določena na 0,07875 evra za liter, v naslednjem obdobju treba plačati 1,494 evra za liter (cena kurilnega olja pred spremembo 1,436 evra za liter). Pri naročeni količini tisoč litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1.494 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja ter kurilnega olja ne bi oprostili plačila okoljske dajatve za onesnaženje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in prispevka za povečanje energetske učinkovitosti, bi bilo po naši oceni treba odšteti okoli 1,709 evra za liter. Potrošnik bi za nakup tisoč litrov plačal 1.709 evrov, kar pomeni, da pri tisočlitrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 215 evrov.

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