Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimum v EU. Vlogo za začasno znižanje, ki ji botruje dogajanje na Bližnjem vzhodu, je vlada potrdila na današnji dopisni seji.

Manevrskega prostora je zmanjkalo

Slovenija je z obstoječimi instrumenti, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, že skoraj v celoti izkoristila razpoložljivi manevrski prostor za blažitev cenovnih pritiskov na področju pogonskih goriv, so po seji vlade opozorili na ministrstvu za finance.

Ker je država že dosegla najnižjo dovoljeno raven trošarin na dizelsko gorivo v EU, trošarine na 95-oktanski bencin pa so skoraj na minimalno dovoljenih, se je vlada odločila, da za morebitno nadaljnje znižanje trošarin Evropsko komisijo zaprosi za dovoljenje na podlagi 19. člena direktive EU, ki določa najnižje ravni obdavčitve energentov in električne energije v EU, izjeme od obdavčitve ter opcijska znižanja obdavčitve energentov in električne energije.

Šestmesečna izjema

V skladu z omenjenim členom lahko države članice v posebnih okoliščinah zaprosijo Evropsko komisijo za specifično davčno obravnavo energentov ali električne energije. Evropska komisija po prejemu vloge to preuči in predvidoma v roku treh mesecev po prejemu vseh potrebnih informacij Svetu EU predlaga odobritev takšnega ukrepa ali pa sporoči razloge, zakaj odobritve ni predlagala, so zapisali na finančnem ministrstvu.

To bo komisijo zaprosilo za dovoljenje za šestmesečno znižanje trošarine za bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo raven obdavčitve, ki velja v EU. Razlog za to so izredne in vztrajno visoke cen energentov zaradi stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo, so pojasnili na ministrstvu.

Gorivo se je v nekaj mesecih močno podražilo

Postregli so s primerjavo, da je regulirana cena bencina od 24. februarja, torej tik pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, do 21. julija narasla z 1,436 evra na 1,649 evra za liter, kar predstavlja 14,8-odstotno zvišanje. Regulirana cena dizelskega goriva se je medtem v enakem obdobju zvišala za 26,6 odstotka oziroma z 1,465 evra na 1,855 evra za liter.

S torkom so se nato cene nekoliko znižale, potem ko je vlada s tem tednom za dva meseca zamrznila prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Liter 95-oktanskega bencina tako trenutno stane 1,603 evra, liter dizla 1,828 evra, liter kurilnega olja 1,436 evra.

Je pa Janševa vlada junija na drugi strani tudi zvišala najvišje dovoljene marže trgovcem, kar je regulirano ceno dvignilo.

Za dovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum sta sicer že zaprosili Švedska in Hrvaška, ki sta prejeli zeleno luč Bruslja, so danes spomnili na portalu Forbes Slovenija.

Vlada v Zagrebu bo v obdobju od 1. avgusta letos do konca januarja 2027 lahko znižala trošarine za neosvinčeni bencin za največ 21,95 centa, za dizelsko gorivo pa za največ 22,5 centa pod minimum EU. Tako lahko trošarino za bencin zniža na 13,95 centa, za dizel pa na 10,5 centa. A kot so na ministrstvu za finance pojasnili za portal, dovoljenje Bruslja še ne pomeni, da bo Hrvaška trošarine dejansko znižala in da bo to storila v višini, za katero je zaprosila.

Nižje trošarine sicer pomenijo nižje cene goriv, a hkrati tudi manj prihodkov za državni proračun. Slovenija je tako zaradi nižanja trošarin po februarskem začetku vojne na Bližnjem vzhodu med marcem in majem pobrala okoli 39 milijonov evrov manj, kot bi jih, če bi ohranila februarsko višino trošarin, so za Forbes Slovenija navedli na finančnem ministrstvu.