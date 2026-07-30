Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
16.15

Osveženo pred

1 ura, 1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Bruselj trošarine gorivo podražitev cene ministrstvo za finance

Četrtek, 30. 7. 2026, 16.15

1 ura, 1 minuta

Slovenija bo Bruselj zaprosila za začasno znižanje trošarin pod evropski minimum

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
vrh Eu, Bruselj | Opozorili so, da lahko občutnejše znižanje trošarin na energente "kratkoročno in delno ublaži vpliv rasti cen naftnih derivatov na končne potrošnike, vendar hkrati vpliva na višino javnofinančnih prihodkov in fiskalno stabilnost države". Niso pa na ministrstvu za portal razkrili, kolikšen bo proračunski izpad zaradi zadnjih ukrepov vlade. | Foto Reuters

Opozorili so, da lahko občutnejše znižanje trošarin na energente "kratkoročno in delno ublaži vpliv rasti cen naftnih derivatov na končne potrošnike, vendar hkrati vpliva na višino javnofinančnih prihodkov in fiskalno stabilnost države". Niso pa na ministrstvu za portal razkrili, kolikšen bo proračunski izpad zaradi zadnjih ukrepov vlade.

Foto: Reuters

Cene pogonskih goriv kljub zadnjim ukrepom vlade ostajajo povišane, zato bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za dovoljenje, da trošarine na pogonska goriva začasno za šest mesecev po potrebi zniža pod minimum v EU. Vlogo za začasno znižanje, ki ji botruje dogajanje na Bližnjem vzhodu, je vlada potrdila na današnji dopisni seji.

Manevrskega prostora je zmanjkalo

Slovenija je z obstoječimi instrumenti, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, že skoraj v celoti izkoristila razpoložljivi manevrski prostor za blažitev cenovnih pritiskov na področju pogonskih goriv, so po seji vlade opozorili na ministrstvu za finance.

Ker je država že dosegla najnižjo dovoljeno raven trošarin na dizelsko gorivo v EU, trošarine na 95-oktanski bencin pa so skoraj na minimalno dovoljenih, se je vlada odločila, da za morebitno nadaljnje znižanje trošarin Evropsko komisijo zaprosi za dovoljenje na podlagi 19. člena direktive EU, ki določa najnižje ravni obdavčitve energentov in električne energije v EU, izjeme od obdavčitve ter opcijska znižanja obdavčitve energentov in električne energije.

Šestmesečna izjema

V skladu z omenjenim členom lahko države članice v posebnih okoliščinah zaprosijo Evropsko komisijo za specifično davčno obravnavo energentov ali električne energije. Evropska komisija po prejemu vloge to preuči in predvidoma v roku treh mesecev po prejemu vseh potrebnih informacij Svetu EU predlaga odobritev takšnega ukrepa ali pa sporoči razloge, zakaj odobritve ni predlagala, so zapisali na finančnem ministrstvu.

To bo komisijo zaprosilo za dovoljenje za šestmesečno znižanje trošarine za bencin in dizelsko gorivo pod najnižjo raven obdavčitve, ki velja v EU. Razlog za to so izredne in vztrajno visoke cen energentov zaradi stopnjevanja konflikta na Bližnjem vzhodu, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinjstva in gospodarstvo, so pojasnili na ministrstvu.

Gorivo se je v nekaj mesecih močno podražilo

Postregli so s primerjavo, da je regulirana cena bencina od 24. februarja, torej tik pred ameriško-izraelskim napadom na Iran, do 21. julija narasla z 1,436 evra na 1,649 evra za liter, kar predstavlja 14,8-odstotno zvišanje. Regulirana cena dizelskega goriva se je medtem v enakem obdobju zvišala za 26,6 odstotka oziroma z 1,465 evra na 1,855 evra za liter.

S torkom so se nato cene nekoliko znižale, potem ko je vlada s tem tednom za dva meseca zamrznila prispevek za energetsko učinkovitost in okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Liter 95-oktanskega bencina tako trenutno stane 1,603 evra, liter dizla 1,828 evra, liter kurilnega olja 1,436 evra.

Je pa Janševa vlada junija na drugi strani tudi zvišala najvišje dovoljene marže trgovcem, kar je regulirano ceno dvignilo.

Za dovoljenje za znižanje trošarin pod evropski minimum sta sicer že zaprosili Švedska in Hrvaška, ki sta prejeli zeleno luč Bruslja, so danes spomnili na portalu Forbes Slovenija.

Vlada v Zagrebu bo v obdobju od 1. avgusta letos do konca januarja 2027 lahko znižala trošarine za neosvinčeni bencin za največ 21,95 centa, za dizelsko gorivo pa za največ 22,5 centa pod minimum EU. Tako lahko trošarino za bencin zniža na 13,95 centa, za dizel pa na 10,5 centa. A kot so na ministrstvu za finance pojasnili za portal, dovoljenje Bruslja še ne pomeni, da bo Hrvaška trošarine dejansko znižala in da bo to storila v višini, za katero je zaprosila.

Nižje trošarine sicer pomenijo nižje cene goriv, a hkrati tudi manj prihodkov za državni proračun. Slovenija je tako zaradi nižanja trošarin po februarskem začetku vojne na Bližnjem vzhodu med marcem in majem pobrala okoli 39 milijonov evrov manj, kot bi jih, če bi ohranila februarsko višino trošarin, so za Forbes Slovenija navedli na finančnem ministrstvu.

Petrol, gorivo, bencin, dizel
Novice Opolnoči podražitev naftnih derivatov
denar evri
Novice Državni proračun januarja s 14 milijoni evrov presežka

Bruselj trošarine gorivo podražitev cene ministrstvo za finance
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.