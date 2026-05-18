Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dodatno zvišale, severnomorska nafta brent je pristala na najvišjih ravneh v dveh tednih. Razlog za podražitev je vnovič zaostrena retorika med Iranom in ZDA ob zastoju pogajanj o dolgoročnejši ureditvi odnosov med tema državama v vojni.

Za 159-litrski sod teksaške nafte, ki bo dobavljena junija, je bilo treba zjutraj po evropskem času odšteti 107,56 dolarja, kar je 2,14 dolarja več kot v petek. V Londonu so se julijske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent doslej podražile za 1,90 dolarja na 111,16 dolarja za sod.

Razlog za vnovično rast cen nafte je znova bolj zaostrena retorika med Iranom in ZDA ob zastoju pogajanj o dolgoročnejši ureditvi odnosov med tema državama v vojni. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran posvaril, da "od njih ne bo ostalo nič", če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum. Iran medtem ZDA grozi z ostrim odzivom, vključno s presenetljivimi in uničujočimi posledicami, s katerimi da se bo moral soočiti obupani Trump.

V Združenih arabskih emiratih se je v dodatnem negativnem razvoju dogodkov zgodil napad z droni na območje jedrske elektrarne v regiji Al Dhafra.