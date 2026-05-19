Premijski razred: kdor bo želel novo tehniko, bo moral pozabiti na bencin in dizel #foto

Vsaj pri Mercedesu velja: kdor bo želel voziti tehnično najbolj napredne generacije njihovih avtomobilov, bo moral sprejeti električni pogon. To velja tudi za novi GLC. Obstoječi model s klasičnimi pogoni bodo prihodnje leto le prenovili.

Foto: Gregor Pavšič Srednje velik športni terenec GLC je za Mercedes-Benz globalno najuspešnejši avtomobil, v Sloveniji pa njegov položaj ni prav nič manj pomemben. GLC je prvi med osrednjimi modeli Mercedesa, ki z novo generacijo stopa v povsem električno prihodnost.

To je namreč športni terenec dokaj prepoznavne oblike, tehnično pa popoln korak stran od dozdajšnjega klasično gnanega modela. Novi GLC je tehnično napreden električni avtomobil z 800-voltno platformo, kar obljublja velik doseg, hitro polnjenje in kljub električnemu pogonu brezskrbno vsakodnevno uporabnost. Veliko tega smo izpostavili že na testu novega mercedesa CLA. Mercedes bo prihodnje leto prenovil tudi obstoječi GLC s klasičnimi pogoni, ki bo vzporedno prav tako še v prodaji.

Občutno večji in tudi prostornejši od "starega" GLC

Novi GLC je dolg 4,8 metra, kar je dobrih devet centimetrov več kot GLC s klasičnimi pogoni. Pri širini in višini sta oba SUV zelo podobna, razlika je še v medosni razdalji (slab centimeter v prid električnemu) in pri prtljažniku. Novi ima 570 litrov osnovne prostornine (10 litrov več) in kar 128-litrski prtljažnik spredaj. Avtomobil ima zračno vzmetenje, štirikolesno krmiljenje, nov operacijski vmesnik MB.OS in sodobno povezljivost. Na tem področju je GLC kot eden ključnih zastavonoš Mercedesa že pripravljen na novo digitalno dobo.

Več o novem avtomobilu bo znano kmalu po prvem obsežnejšem testu, kjer bomo podrobneje preverili porabo (v CLA je bila zelo nizka) in hitro polnjenje (uradna moč do 330 kilovatov). GLC je z dodatkom možno polniti tudi na starejših 400-voltnih hitrih polnilnicah (na primer v Sloveniji še vedno dokaj pogoste 50-kilovatne polnilnice DC), opcijsko je na voljo tudi 22-kilovatno polnjenje.

Zunaj osvetlitev LED in nekaj retro potez, v notranjosti polna digitalizacija

Avtomobil spredaj zaznamuje osvetljena maska (942 osvetljenih elementov), zanimiva je tudi rešitev z lučmi zadaj. Medtem ko je v zunanjosti mogoče prepoznati določene retro elemente nekdanjih uspešnih Mercedesovih avtomobilov, je notranjost zelo digitalizirana. Najvišja izbira je tako imenovani "hyperscreen", ki v širino meri skoraj en meter (99 cm) in ga sestavljajo tri enote. Skrajno desna je namenjena sovozniku.

GLC se je v Slovenijo najprej pripeljal s srednje veliko baterijo in štirikolesnim pogonom (različica 400 matic), kasneje pa bodo na voljo tudi različice z manjšo baterijo in pogonom zgolj na zadnji kolesi. Pri tem naj povemo, da ima zadnji motor dve prestavi in da se pri dvojnem elektromotorju delovanje sprednjega izklopi ob manjši potrebi po moči.

Osnovna baterija bo tipa LFP s kapaciteto 64 kilovatnih ur (kWh), ob večji pa tipa NMC s kapaciteto 85 (trenutna izbira) in 94 kWh.

Pri Mercedesu glavnega tekmeca vidijo v novem BMW iX3 in avtomobilih iz uvoza, osnovni načrt pa je na letni ravni prodati približno sto novih GLC. Pri tem ciljajo tudi na podjetja, saj so ceno uspeli spustiti na raven za pridobitev tako poplačila DDV kot tudi bonitetnih izjem.

