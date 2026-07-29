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Avtor:
Na. R.

Sreda,
29. 7. 2026,
16.50

Osveženo pred

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suša vročina gasilci stražar požarna ogroženost Slovenija Celje

Sreda, 29. 7. 2026, 16.50

1 ura, 3 minute

Zaostritev ukrepov v Celju: na terenu bo požarna straža

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Gasilci, gasilska vozila | Na občini so še poudarili, da lahko s previdnim ravnanjem vsi skupaj prispevamo k preprečevanju požarov in zaščiti naravnega okolja. | Foto STA

Na občini so še poudarili, da lahko s previdnim ravnanjem vsi skupaj prispevamo k preprečevanju požarov in zaščiti naravnega okolja.

Foto: STA

Zaradi velike požarne ogroženosti, ki jo je za območje celotne Slovenije razglasila Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, bo Mestna občina Celje od četrtka uvedla požarno stražo. Ta bo veljala do preklica razglasitve.

Požarno stražo bodo izvajali Poklicna gasilska enota Celje in prostovoljna gasilska društva z območja občine. Gasilci bodo praviloma enkrat na dan z gasilskimi vozili pregledali požarno najbolj ogrožena območja, spremljali razmere na terenu ter po potrebi opozarjali občane, ki ne bodo spoštovali prepovedi.

Vse to je prepovedano

V času velike požarne ogroženosti je v naravnem okolju prepovedano kurjenje, požiganje, kurjenje kresov, odmetavanje gorečih predmetov, uporaba ognjemetov ter vse dejavnosti in naprave, ki bi lahko povzročile požar.

Nadzor nad spoštovanjem ukrepov bosta poleg gasilcev izvajala tudi inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter Policija.

Ob požaru takoj pokličite 112

Na občini prebivalce pozivajo k odgovornemu ravnanju in doslednemu spoštovanju prepovedi.

Ob zaznavi dima ali požara je treba takoj poklicati številko 112 ter sporočiti natančno lokacijo dogodka. Začetni požar naj ljudje gasijo le, če to lahko storijo varno in brez ogrožanja sebe ali drugih.

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